玉井工商楊偉達（中）破全中運舉重紀錄，校長陳培德（右）頒發獎金。（玉井工商提供／劉秀芬台南傳真）

台南市參加110年全中運捷報頻傳，20日舉重場上再傳佳績，玉井工商楊偉達於高男組舉重73公斤級的賽事中雙創大會紀錄，以挺舉157公斤及總和280公斤的耀眼佳績，打破上屆由他自己所創下的大會紀錄。

楊偉達在去年即創全中運大會紀錄，但他卻不因此感到滿足，教練陳涵彤表示，家中狀況並不好的偉達，反而有了更大的訓練動力，推動他一次次挑戰極限，今年將挺舉成績推進了6公斤，總和成績也上推了2公斤，接下來他將持續備戰全運會及2022年亞運會，希望能持續突破自己。

對於連續兩年全中運都能寫下新紀錄，除了靠教練陳涵彤悉心指導及大內國中行政團隊的支持外，市府自2019年辦理之「台南市優秀運動選手健康管理服務計畫」，每年追蹤選手的訓練及生理狀態，降低選手發生運動傷害之機率，並給予教練更多科學數據做為訓練之參據。

教育局局長鄭新輝表示，自黃偉哲市長上任後推動多項運動選手激勵計畫，包含選手每月培訓津貼、提升全國綜合運動賽會參賽補助等，其中優秀運動選手健康管理服務計畫是南部唯一由市府出資的選手運動傷害防護計畫，除了在平日訓練及賽會期間派駐運動傷害防護員，降低選手發生運動傷害之機率外，亦提供科學化檢測，監控訓練期間之生理狀態，避免密集訓練及比賽造成運動傷害。

體育處表示，本計畫今年同樣委由國立成功大學協助執行，去年新化高工魏浩倫因傷無緣挑戰全中運，透過此項計畫提供教練運動生理檢測數據，逐步調整訓練步調，才能從3月的青年盃至4月的全中運，一次次飆出個人最佳成績拿下金牌獎座，彰顯服務計畫的重要性。

(中時 )