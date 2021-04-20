被戲稱為政壇「扶龍王」的民進黨台北市議員王世堅今(20)日在網路節目中現身，被主持人問到他與電影角色「鬼娃恰吉」的關係時，他還突然從西裝中抽出刀子，嚇了主持人一跳，之後他也在節目中通過「盧恩符文」占卜未來在政治上是否會再遇到強敵，但占卜結果讓他也大跌眼鏡，甚至差點脫口而出下一屆台北市長是誰。

王世堅今天出席網路節目《今天神回應》，面對主持人阿Ken詢問他關於鬼娃恰吉的事情，王世堅回答「哇！你提了鬼娃恰吉好幾次，可能我的辦公室主任沒跟你講清楚，如果再提…」這時王世堅突然從身上的西裝口袋中，抽出一把刀子，嚇壞主持人，「嘿！你一直講一直講」，阿Ken連忙回答「對不起」，之後王世堅放下刀子，「我們就正常來討論吧」，但阿Ken似乎被嚇傻，「還是我們先不討論啊？」

節目中也請來命理老師，並透過「盧恩符文」讓王世堅來進行占卜，開始前王世堅問，「柯文哲會被我打垮嗎？」阿Ken則對王世堅說，要問和他自己相關的事情，於是王世堅提問，「我政治上還會遇到什麼強敵嗎？」並將手伸入袋中摸索符文。這時阿Ken問他，「沒有那個對象的話，你會不會也有一點覺得孤單了？王世堅回答「對」。

這時，王世堅也陸續抽出了6個符文，命理老師指出，王世堅抽到了一張空符，空符代表未知的未來，並指著旁邊的符文說，那個符文是對應我們人體，跟腦袋有關，並指出，這個宇宙定了一個未知的東西過來，這個對象是有機會出現的，「政治生涯更有趣的一個對象」。

命理老師分析，王世堅會不斷有新的想法，甚至很願意接受新的知識，並指著其他的符文說，這邊是代表政敵可能漲什麼樣子，「他非常能言善道，這個符文象徵奧丁，另外這個是駿馬或輪子，所以他是一個行動力非常高的人」。

聽完結果後，王世堅大呼神準，「下一任台北市長的人選，剛好都符合你講的特質，相貌堂堂、行動力強」，這時阿Ken對王世堅說，「你要不要講出來？」但王世堅沒有鬆口，「一個姓陳、一個姓蔣」，阿Ken又問王世堅，質詢2人的態度是否會一致，王世堅回答，只要他在這個位子上，沒做好該做的就會質詢，「有狀元學生，沒狀元老師，議會和全體市民會共同都當他的老師」。

(中時新聞網)