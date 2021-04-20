1名早產男嬰6個月大時，父母發現頭部形狀不對稱，右後方扁塌且愈來愈明顯，父母帶到醫院求診，醫師檢視除頭部外觀異常，活動力與餵食都正常，經檢查證實無顱骨骨縫早閉合現象，判斷是「姿勢性頭形畸形」，建議父母幫寶寶增加變換姿勢頻率，檢視有無改善，1個月後回診，頭形不對稱更嚴重，嘗試戴矯正型頭盔，2個半月後達到理想頭形而移除頭盔。

奇美醫學中心神經外科主治醫師嚴世島說，不少爸媽都很關注孩子頭型，姿勢性頭形畸形其實並不少見，也幾乎都發生在新生兒剛出生前幾個月，主要是寶寶長時間躺臥床上所致。他說，畸形包括最常見的單側後腦杓扁平，前後一邊略為突出另一邊扁平，更嚴重的甚至會間接影響到臉部的對稱性。

自從1992年美國小兒學會提倡嬰兒應該要仰躺著睡，以避免趴睡造成嬰兒猝死，姿勢性頭形畸形發生率就大大提升。其他相關因素還包括早產兒、困難生產、斜頸症及神經肌肉等問題都有可能造成姿勢性頭形畸形。

他說，看到外觀不對稱性日益嚴重，所有家長難免都會擔心，但只要確定嬰兒是因姿勢而非其他先天性疾病造成頭形改變，就不用過度擔心，因為這個其實不是一種疾病，日後也不會影響腦部發育。

他強調，雖然姿勢性頭形畸形不是病，但仍需就醫，進一步檢查排除其他病因，若早期發現嬰兒頭部畸形還不嚴重，父母可變換嬰兒睡姿，改善頭形異常，繼續觀察至少2周，如改善程度有限或畸形更嚴重，則可自費靠電腦計算客製化的塑形頭盔幫忙重塑孩子渾圓頭形，但也提醒，塑形頭盔在1歲前使用，效果較好。

(中時 )