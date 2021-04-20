網紅愛莉莎莎擁有清大高學歷，在YouTube有百萬追蹤，去年因拍「喝橄欖油排膽結石」影片引發爭議，最後她公開道歉並下架相關影片，而近日更吐露Instagram粉絲數量狂下跌，沒想到竟釣出一票藍勾勾名人揭露慘況。

愛莉莎莎19日在IG曬出美照，透露每天IG都會減少1000名粉絲數，雖然不知道原因為何，可她仍正能量接受事實，自我打氣喊「但是我會努力的！」吸引不少粉絲也留言替她加油「反正我是不會退的啦」、「莎莎加油」、「愛你的我們會一直都在的」、「別怕，我還在」，更有人跳出來說明「殭屍帳號清除而已，現在少很多乳房大軍了」，讓愛莉莎莎無奈笑回「 原來那麼多殭屍」。

愛莉莎IG每天掉粉1000人，不少名人直呼有感。（圖／翻攝自IG）

而愛莉莎莎一PO文，不少藝人、網紅也深有同感，歐陽妮妮、瑀希都留言「沒關係~我也是」、閃亮亮、逸歡也都前來回應「+1 但妳不會少了我」、「我會永遠支持你」，就連阿滴也表示「「最近我也有掉耶，好像ig有再（在）清。」。

愛莉莎莎之前因拍肝膽排石法影片惹爭議，被台大兒科醫師「蒼藍鴿」打臉，事後雖然緊急下架影片，仍被網友出征罵翻，消失一個月才復出，日前她則PO出懺悔影片，透露事情爆發後整整兩周沒有收入，連出門吃飯或找朋友都沒有勇氣，為了調適心情，神隱期間連續做了4個義工，並稱做義工是恢復心情的最好方法，做完的心情也會很感動，推薦網友們可以發揮愛心參與看看。

(中時新聞網)