去年全球碳排放因疫情大減，但今年隨著各國重啟經濟恐反轉劇增。據國際能源總署（IEA）最新報告警告，2021年全球排碳量預估激增近5％，創逾10年來最大增幅，這意味疫後經濟復甦，完全不利環境永續發展。

世界各大經濟體的經濟活動因疫情停擺，對燃煤、油氣等會排放二氧化碳的燃料需求隨之大減。IEA估計，去年排碳量驟減5.8％至315億噸，不但是2015年來首見下滑，還寫下二戰來最大跌幅。2019年全球排碳量達334億噸的高峰。

但IEA周二發布的《2021全球能源評論》（Global Energy Review 2021）報告指出，今年全球排碳量將上看330億噸，比去年多出15億噸或4.8％，是2010年來最大年增幅，也是史上次高紀錄。

這與全球積極投入疫苗接種，各國政府試圖重啟經濟有關。美中等經濟大國的需求明顯回溫，一旦全球經濟復甦，各國又將重新擁抱排碳量高的石化燃料。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）在報告中說：「這是個可怕的警訊，疫後經濟復甦完全不利我們的氣候環境永續發展。除非世界各國政府盡速行動著手減碳，我們明年恐面臨更惡劣的情況。」

比羅爾補充提到，今年全球碳排放量回升，主要是電力部門用煤量又見激增所致。亞洲地區今年的用煤需求尤其強勁，報告預估的全球用煤量增幅，亞洲貢獻當中80％以上，又以中國消耗最多。

IEA表示，美國與歐盟今年的煤炭用量預料也會上升，但仍遠低於疫情危機前的水準。

IEA報告另指出，開發中經濟體帶頭下，今年全球能源需求預計增長4.6％，將高於2019年的水平。今年全球石化燃料需求預料也會擴大，煤炭及天然氣用量勢將超越2019年疫情前的規模。

儘管發展綠能當道，太陽能、風力和水力發電的需求與日俱增，用煤量增幅還是比再生能源多出將近60％。

(工商 )