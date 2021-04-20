胡麻開花期為關鍵需水灌溉時間點。 （台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

為因應中南部持續旱象氣候，行政院農業委員會台南區農業改良場推廣種植胡麻等省水旱田作物，20日於台南市西港區辦理「胡麻水分管理及節水灌溉示範觀摩會」，示範穿孔帶灌溉系統，並配合推廣農田水利署節水補助措施。

台南農改場表示，胡麻即為俗稱的芝麻，為國內主要油料作物之一，目前全台胡麻栽培面積達2000公頃以上，但國產胡麻僅占國內市場消費量約5％，不僅是具有發展潛力之替代進口作物，也是旱季水稻轉作的好選擇。

胡麻灌溉用水量約為水稻的30~40％，栽培期如以傳統溝灌方式，每分地(0.1公頃)灌溉用水量約350~400公噸，而且以傳統溝灌方式，灌溉用水向下滲漏，造成水資源浪費。

台南農改場輔導示範田區使用穿孔管灌溉系統，於胡麻關鍵需水生育期進行灌溉，每分地灌溉用水量約170~200公噸，節水效率達50％以上，即可使胡麻正常生長及穩定產量。

台南農改場除推廣應用節水灌溉設施於胡麻栽培，配合胡麻不同生育期進行灌溉，提高灌溉水資源利用效率，也鼓勵搭配農田水利署管路灌溉補助措施，在水源受限制環境下，仍可以節水、穩產，維持農民的收益。

(中時 )