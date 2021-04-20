變種病毒全球肆虐，各界擔心新冠疫苗未能有效應對，香港政府專家顧問許樹昌20日公布最新疫苗數據，由大陸生產的科興疫苗未能有效應對變種病毒，遇到英國變種病毒（B.1.1.7），其抗體水平會下跌一半，遇到南非變種病毒（B.1.351），更下跌7成。而按衛生防護中心有份整合的資料顯示，輝瑞疫苗在應對南非變種病毒時，抗體水平將下跌9成。

據大陸一項研究顯示，在疫區找了25名接種科興疫苗的人士，再將血液進行中和抗體水平測試，發現他們應對英國變種病毒的抗體水平剩餘一半，南非則只餘30％。許樹昌強調，相關實驗結果是透過抽血在體外進行中和抗體研究，並非實戰經驗，但認為有科學參考價值。

許樹昌指，世衛將於本月底審批科興最新數據，預料很大機會獲批緊急使用，並透露，香港疫苗專家委員會將於本周四（22日）就孕婦接種建議進行討論。

此外，香港衛生防護中心亦有綜合現時各種疫苗應對變種病毒株的數據，由大陸復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的輝瑞疫苗，應對未變種病毒的抗體水平達95％、應對英國變種病毒則多於85％、南非則下跌9成、巴西則未有數據顯示。許樹昌指，現時數據顯示能有效應對南非變種病毒，分別有美國藥廠強生及美國生物科技公司Novavax疫苗，兩者的抗體水平分別有52％及48.64％。

許樹昌說，由於兩個數據的對象不同，不能直接比較，並稱，香港現在接種率約一成，不算太理想，需不少於六成接種率才可起到群體免疫效用，他稱，多國已有意推行疫苗護照，相信香港也會推行。

(中時 )