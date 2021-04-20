近期台帛旅遊泡泡玩出一波旅遊新話題，其實台灣亦擁有豐富的季節性景觀，供民眾盡情放縱山水。位於嘉義阿里山腳下的天成文旅-繪日之丘，即日起至5月30日止推出「繪日耀動-阿里山賞螢」3天2夜住宿專案；蘭陽烏石港海景酒店座落於宜蘭頭城，即日起至10月30日推出2人同行1泊1食、送鯨囍之旅行程乙趟。

平日入住天成文旅-繪日之丘精緻客房7000元起、親子3人房8000元起、溫馨家庭房9000元起，贈「阿里山螢火蟲季限定-那一年的星空野餐半日遊」賞螢活動（價值1500元/位），含入住當日或次日傍晚17:00從飯店出發前往阿里山賞螢私房景點，親子同遊體驗在點點螢光下野餐的樂趣，由專業導覽解說螢火蟲圓舞曲，亦能夜觀嘉南平原景致，而入住旅客於每日早上10點至晚上10點可免費使用飯店7樓星空童樂室。

天成文旅-繪日之丘即日起至5月30日止推出「繪日耀動-阿里山賞螢」3天2夜住宿專案。（天成文旅-繪日之丘提供）

蘭陽烏石港海景酒店以藍色大海形塑飯店品牌，因鄰近龜山島，房客打開房門可見蔚藍的海天一色，位於酒店附近，初開幕的星巴克特色店是以海上遊艇為概念的門市，更是加深頭城烏石港靠海的地方印象。因應賞鯨季節，酒店推出鯨囍饗宴客房住宿專案，2人同行1泊1食每房4599元起，另提供鯨囍之旅行程乙趟。

業者表示，每年4月開始，搭上遊艇於頭城鄰近外海找尋鯨豚蹤跡，行程從烏石港出發，往龜山島方向前進，全程約2小時，由專業解說員帶領，可看見「長吻飛旋海豚」華麗轉身，或「瓶鼻海豚」跳躍，偶爾可巧遇小虎鯨、抹香鯨現身；結束海上賞鯨豚後，遊艇將航向龜山島，以繞島方式近距離欣賞鐘乳石奇觀的「眼鏡洞」。

天成文旅-繪日之丘「溫馨家庭房」。（天成文旅-繪日之丘提供）

龜山島為全台唯一火山島嶼，鯨囍饗宴客房住宿專案旅客，每人加價500元，透過事先申請預約、體驗登島樂趣，最高峰401高地為島上著名的步道，攀登制高點，可欣賞360度海島風光，登島每日限量，並另需自付登島清潔費用。

蘭陽烏石港海景酒店以藍色大海形塑飯店品牌，鄰近龜山島。（蘭陽烏石港海景酒店提供）

蘭陽烏石港海景酒店「精緻客房」一大床。（蘭陽烏石港海景酒店提供）

因應賞鯨季節，蘭陽烏石港海景酒店推出鯨囍饗宴客房住宿專案。（蘭陽烏石港海景酒店提供）

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