2021年雲林全國中等學校運動會高女組羽球團體賽，去年全中運被高雄市高雄中學中斷3連霸霸業的台北市大同高中，本屆捲土重來，今天在金牌戰直落三重挫老對手雄中，要回失去的金牌。
大同高中羽球隊教練林峻永表示，雄中實力堅強，本來預計會打到第5點才分出高下，不過排點上雄中單打好手黃宥薰沒有如他預期被排在第1點單打，而是第2點才上場，但首點去年全中運女單金牌黃瀞平順利奪勝後，第2點單打簡綵琳拚滿3局力克黃宥薰，為球隊取得聽牌優勢。
第3點女雙，北市大同高中宋祐媗／林若珩面對上屆全中運女雙金牌、雄中宋奕萱／許尹鏸，硬是打出了一場逆轉勝，讓大同高中3點打完就提前確定金牌到手。
全中運羽球項目明天進入個人賽，林峻永期許黃瀞平繼國中及去年高二拿過全中運3面金牌之後，為自己添上跨國中、高中參加全中運的第4金，超越學姐李佳馨單打3金的成就。
(中時 )
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