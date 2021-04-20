「刪Q總部」發起罷免基進黨籍立委陳柏惟案，自3月13日啟動二階罷免，60天內要力拚4萬份連署書。總部表示，目前有效連署書達1萬6000份，由於時間剩不到1個月，確實很危急，需要更加努力，才能通過2萬9112份門檻。

提案領銜人阿文指出，由於第二階段連署門檻為第一階段提議的10倍，必須超過2萬9112份才能達到門檻，其中一定會有資料填寫錯誤或資料模糊不完整，所以要在60天內、也就是5月12日前達到4萬份，才能安全過關。

「刪Q總部」自3月13日啟動二階罷免，至今已經過了1個多月，目前募集超過1萬9000份連署書，實際有效大約是1萬6000份連署書。

「刪Q總部」指出，因募集時間已過一半，若以現在速度，最後就會落在2萬8000份左右，等於離及格門檻差了1000多份，確實很危急。過去因不斷遭抹黑，幸經澄清後，選民選擇相信他們，自上週開始，連署書份數有急起直追趨勢，但還是需要更努力，不能掉以輕心。

「刪Q總部」表示，陳柏惟出包事件層出不窮，這週開始將會整理比較嚴重20至30件，用編年表方式讓大家更清楚，了解到底為什麼要罷免他，也希望能讓更多人理解，站出來挺罷免案。

「刪Q總部」公布行動期程，志工將持續深入選區募集連署書，預計5月13日送件，若順利，罷免案6月23日就能成案，7月13日至8月13日間會舉行罷免投票。

(中時 )