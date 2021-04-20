在地青年開設「本一艸堂」餐飲賣店， 20日舉行開幕儀式。（陳淑娥攝）

在地青年開設「本一艸堂」餐飲賣店， 20日舉行開幕儀式。（陳淑娥攝）

牛罵頭遺址文化園區環境舒適，適合民眾攜家帶眷造訪。（陳淑娥攝）

台中市牛罵頭文化協進會成立拍瀑拉文化基地，今年再度取得牛罵頭遺址文化園區3、4號棟館舍經營管理權，邀請在地青年開設「本一艸堂」餐飲賣店， 20日舉行開幕儀式。牛罵頭文化協進會指出，園區每年吸引3萬多人次參訪，完成史前文化教育推廣及文化資產守護任務。

拍瀑拉文化基地2017年在牛罵頭遺址文化園區展開營運，將遺址與考古知識活化，讓牛罵頭遺址文化園區成為一個結合保存、研究、展示、教育、推廣、文創6大功能的人類史前博物館，每年大約有3萬多人次入園參訪。

牛罵頭文化協進會再與中市文化資產處續約5年，由原本在台北經營餐飲業的清水在地人蔡沛瑄與親友一同返鄉經營「本一艸堂」，包括市議員楊典忠、台中市文化局副局長曾能汀、牛罵頭文化協進會理事長蔡佩如、拍瀑拉文化基地主任吳長錕一同出席見證。

蔡沛瑄指出，她在外漂流15年、搬了17次家，還曾遠赴新加坡從事餐飲業，從1年前就在清水找合適場地，她開的不僅是一間餐廳，它承載著整個清水的文化，並支持地方青年回鄉系統，希望能以更多面向支持返鄉青年夥伴。

牛罵頭遺址文化園區地處鰲峰山上的原陸軍清水營區，「牛罵頭遺址」是新石器時代中期文化的代表，園區利用閒置的營舍改為展示館，介紹「牛罵頭遺址」，展示沙鹿區南勢坑遺址的文化層斷面遺跡。

(中時 )