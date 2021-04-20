衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（左）與紙風車文教基金會執行長李永豐（右）今（20日）晚在台北舉辦非典型劇場管理對談。（陳信翰攝）

見面先熱吻！衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬與紙風車文教基金會執行長李永豐，今（20）日晚間舉辦「把江湖帶進舞台」講座，交流彼此擔任表演藝術管理職的心得。

李永豐稱簡文彬是「簡國寶」，他幽默表示，和簡文彬在講座場合見面，「像是參加結婚網站媒合我們兩個人」，為此，李永豐在開場就先給簡文彬一個熱吻，現場笑聲不斷。

李永豐表示，熱愛表演藝術的他，之所以從事幕後工作，是因為在真正的藝術大師面前，他「根本不是一個咖」，「有一次在法國亞維儂藝術節看戲，看了一個南斯拉夫導演的戲，大受感動與震驚，如果那導演是研究生，我的程度應該只有幼稚園吧。」

再後來，李永豐在紐約看了紐約芭蕾舞團紅色的房間，「當時我看到眼淚一直流，不知道為什麼，我想這就是藝術的力量吧，也可能是我一輩子都達不到的境界。」李永豐說，他為此感到憂傷，甚至因此有了憂鬱症，「世界太大了，藝術太深了，我到底能做什麼？不如就做那個在幕後，能把大家推上舞台的人吧。」

(中時 )