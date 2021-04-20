公股銀人事才剛「大地震」過後，現卻餘震不斷，財政部今日再揭露第一金證前董事長葉光章「請辭」原因，來自於檢舉信。

財政部日前揭露了台企銀前董事長黃博怡「請辭」原因，財政部表示，黃博怡任董事長期間，首先是台企銀2020年經營成效不佳，不利事業長期永續發展：且黃博怡擔任公股代表期間，公司有重大經營事項與業務疏失，未依規定向財政部陳報，不利公股權益。

外界指稱，行政院指示要黃博怡採用的18人離職，財政部否認，但是對其任用親信其女婿等，財政部卻表達，有明顯違反更司治理的問題。

緊接著，財政部今日再度發文揭露葉光章請辭原因，來自於第一金接獲葉光章的檢舉函，內容涉及內部人員管理及業務營運等公司治理不當問題，經財政部長蘇建榮告知此等檢舉內容後，葉光章即提出辭呈奉准，關於檢舉事項，財政部說，將適切處置。

另外傳，現任第一金證董事長陳致全和兆豐證董事長陳佩君皆是「蘇系（行政院長蘇貞昌）人馬」，財政部強調，陳致全是蘇建榮推薦，報請行政院核定後派任。陳佩君更早於2018年10月29日由行政院前院長、現任副總統賴清德任院長時核定擔任董事長一職。

(中時 )