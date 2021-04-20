受股利加碼激勵，加上基本面強勢，烘焙原料大廠德麥（1264）20日股價勁揚，早盤一度衝上309.5元高點，終場大漲15.5元、以301.5元作收，漲幅5.41％，創下該公司掛牌以來收盤新高紀錄，收盤價首次突破300元大關，並一舉突破5、10、20日均線。成為食品股中少見的高價股！

德麥去年獲利創歷史新高，首度每股賺16元，股利政策也更大方，繼日前宣布擬配發每股12元現金股利，創股息新高紀錄後，19日董事會再通過股利加碼，決議以資本公積轉增資發行新股，每股配發1元股票股利，合計股利共13元。而這也是德麥罕見配發股票股利。

針對今年營運展望，德麥總經理吳文欽日前受訪時表示，今年烘焙業會比去年更好，因為「想不到不好的理由」，其中一大關鍵是疫情時代「不出國」商機，帶來的內需消費力道，而烘焙產品又與日常生活息息相關；再來就是公司的競爭力，德麥旗下代理的產品高達1.2萬種，在新品牌、新客戶、新產品應用助攻下，也可望持續帶動成長。

展望後市，德麥還有多項投資計劃持續推進，首先是德麥在大陸無錫興建的新廠房目前正在收尾階段，包含土地、設備等總投資超過一億元人民幣，預計今年上半年完工、下半年投產；另，德麥去年公告斥資4.6億元買下新北市五股工業區一處土地跟建物，將打造成台北物流中心，強化物流運輸效率，預計2022年中以後動工，都是中長期的成長動能。

(工商 )