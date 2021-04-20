2021年全國花式滑冰菁英賽暨俱樂部聯賽成人男子組第一名葉哲宇。（中華民國花式滑冰協會提供）

2021年全國花式滑冰菁英賽暨俱樂部聯賽在台北小巨蛋冰上樂園進行了個人組與團體賽，成人女子組部分，由今年才升上成年組的丁子涵奪冠，成人男子組第一名則為葉哲宇。

本項賽事總共24名選手利用肢體語言及各種華麗技巧，搭配節奏感十足的音樂及團隊合作，帶來精采絕倫的滑冰嘉年華表演，且成績列入今年10月北京亞洲花式滑冰錦標賽國手資格，團體賽前三名隊伍可獲得由中華民國滑冰協會頒發的獎金。

菁英賽中梯班接上來的青年男子組周冠廷與李宇翔，目前都能夠達到3+3的難度組合跳，有望在今年的亞錦賽取得好成績；現在正在北京移訓的青年組選手林芳毅，以2019年世界青年花式滑冰錦標賽的成績，今年為我國取得3席國際滑冰聯盟ISU青年大獎賽參賽席次，目前正在積極訓練為亞錦賽備戰，而在本次菁英賽奪牌青年選手則有望參加一場青年大獎賽，作為正式進入國際大賽前的寶貴經驗。

2021年全國花式滑冰菁英賽暨俱樂部聯賽少年A組、青年組與成年組賽事由愛爾達體育3台直播，錯過賽事的民眾們，可鎖定教育體育署MOE Sports觀看賽事重播，也可透過中華民國滑冰協會臉書粉專查詢相關資訊。

(中時 )