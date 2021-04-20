在台灣生育率全球最低的今天，台中市議員黃健豪（中）向臉書朋友報喜，「我即將當爸爸了！」（資料照，圖/翻攝自黃健豪臉書）

在台灣生育率全球最低的今天，臺中市議員黃健豪向臉書朋友報喜，「我即將當爸爸了！」黃健豪說，即將當爸爸的心情很喜悅，同時也是抱持著緊張嚴肅的心情；緊張是孕育新生命的種種，對於另一半的責任，也對於懷裡胎兒的未來，必須嚴謹的思考每一件事的代價。

32歲的黃健豪是臺中市新當選的國民黨議員，他2018年選上議員，2019年完成人生大事，2021年傳出即將當爸爸的好消息；他說自己帶頭拚生育率是首位第三屆市議員任內結婚又生子的民意代表。

黃健豪指出，像昨天的地震，年少時大概就是手機、皮夾、鑰匙就能衝下樓了，自以為強壯，無論如何都能安然無恙；但有妻子和小生命後，想的就不是自己，而是先讓他們安全無虞。在確定這世界上會有自己的下一代後，對於留下什麼成長環境，也突然敏感起來。

黃健豪說，中情局（CIA）今天公布預測台灣的生育率全球最低，認真想一想，少子化是當代社會的結果，導致全球第一少子化的原因很多，累積起來還真的是國安問題。

作為一個還在從政的準爸爸，黃健豪說，希望下一代的成長環境，可以有安全無毒的食物來源、有禮讓行人的駕駛、有完整連續的人行道、有乾淨的空氣、有穩定的供水、有完善的教育制度、有令人信任的司法官和政府制度，

「然後我有錢，養一個小孩好像真的超花錢。」 政治攻防偶有口角爭執，但他覺得即將為人父母的心，講來講去罵來罵去，其實就只是這樣而已。

(中時 )