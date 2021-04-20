美國智慧型手機巨頭蘋果將在當地時間周二(20日)發表春季發表會，預計新款iPad Pro、iMac以及全新Apple Pencil也有機會推出，但隨著美股連日衝高，周一普遍收跌，周二盤前美股3大指數期貨走跌。美股周二開盤下跌43.45點、以34,034.18點開出，蘋果股價開盤小漲，電動車大廠特斯拉股價上漲近2%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌112.51點或0.33%、暫報33,965.12點，失守3萬4關卡；標普500指數下跌12.59點或0.30%、暫報4,150.67點；那斯達克指數下跌28.03點或0.20%、暫報13,886.73點；費城半導體指數下跌17.36點或0.55%、暫報3,153.63點。

4大科技巨頭開盤僅蘋果上漲，特斯拉股價上漲11.77美元或1.65%、暫報726.4美元。台積電ADR股價上漲1.34美元或1.16%、暫報116.74美元；聯電ADR股價上漲0.11美元或1.16%、暫報9.58美元。

P＆G這家美國消費巨頭公布的第一季財報收益超出市場預期，疫情所帶來的家庭清潔需求依然存在，美容消費品的需求也在回升。串流影音平台龍頭 Netflix去年受到疫情導致宅經濟升溫，股價也不斷創高，但在經濟復甦強勁預期來臨，能否維持強勁營運引人關注，Netflix將在盤後公告2021年最新一季財報。

Sevens Report創辦人Tom Essaye認為，目前這些有強勁表現的公司可能是因為低基期而拉高，並且不能保證經濟解封後能夠持續。華爾街的分析師認為，許多好消息已經被市場所消化，而市場一直在穩步攀升，創下新高。

特斯拉將15億美元價值的比特幣購入後，只要比特幣下挫，特斯拉股價就會跟著回檔，目前特斯拉也面臨一起車禍案件的調查，由於這起案件「無人駕駛」，特斯拉執行長馬斯克也稱這輛車款沒購買全自動輔助駕駛（FSD），加上在德國的超級工廠從建設至開工遭當地環團抗議、當地政府甚至是聯邦監管機構阻撓，導致該公司在今年7月1日將正式生產Model Y的預期不斷遭市場質疑，特斯拉也忍不住批評德國政府效率差勁。

(中時新聞網)