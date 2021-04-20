殲-16戰機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍2架運-8反潛機，1架運-8技偵機，1架運-8遠干機，5架殲-16，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

(中時 )