今9架共機侵擾我西南空域 空軍派空中兵力應對 21:462021/04/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16戰機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍2架運-8反潛機，1架運-8技偵機，1架運-8遠干機，5架殲-16，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 苗栗白沙屯媽回宮安座 信眾共呼進喔 空軍樂山長程預警雷達 偵蒐情資與美合作共享 (中時 ) #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新交通部長上任就出包 台鐵今早2起故障引發旅客不滿 12:132021/04/20 生活 違反防疫規定不繳錢 新北分署催討6人共160萬元 16:452021/04/20 社會 軍方建案採購第二座長程預警雷達 部署屏東山區 14:052021/04/20 政治 竹圍輔信王公聖誕 飛輦轎過金火 04:102021/04/20 地方新聞 北市水冷室外機限120cm 市面根本買嘸 04:102021/04/20 地方新聞 《國際產業》杜拜國營航空DAE 斥18億美元買15架波音737 MAX 8 16:492021/04/20 財經 台研製下代新戰機 美專家：抗陸撐不了幾分鐘 09:542021/04/20 軍事 台泥深夜宣布收購歐儲能廠布局電動車市場 股價一度漲逾8％ 12:212021/04/20 財經 多倫多台商及僑界 捐贈5噸金鑽鳳梨給桃園 19:472021/04/20 生活 南市藍軍批因應農漁產滯銷不能靠仇共 品質好、價格公道才有競爭力 15:482021/04/20 政治 200元刮刮樂 釣魚高手、幸運開獎機熱刮登場 13:432021/04/20 財經 政治熱門新聞 2萬噸進口豬肉去哪了？陳吉仲吐真相 網聽了火大轟：都是廢話 - 政治 丁怡銘致電游錫堃辦公室開嗆？ 王世堅轟可惡：罪加一等 - 政治 韓國瑜政績奪10年高雄最有感建設 鄭照新嘆：時間是公道伯 - 政治 新交通部長人選 周玉蔻：聽說蔡總統推薦一人但沒被蘇揆接受 - 政治 質詢修法邱國正卻狂跳針 鄭麗文氣到拍桌：不然是要怎樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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