貨車與休旅車對撞，司機飛彈出車外倒地不起，前座剛滿月的女嬰不治。（翻攝自監視器）

台東市18日下午5點左右發生1起死亡車禍，1輛白色休旅車從中興路四段往市區方向行駛時，與另外一輛準備左轉的小貨車對撞，貨車駕駛在撞擊後彈飛車外倒地不起，而休旅車上的2個大人1個嬰兒則受傷送醫，剛滿月的女嬰沒有乘坐兒童安全座椅，在嚴重撞擊時顱內出血，經過搶救在今（20）日仍告不治。

從監視器畫面可看到，白色休旅車在行經中興路四段往市區行駛，而貨車準備左轉，閃避不及直接撞上，貨車駕駛未繫安全帶撞擊後彈出車外倒地不起，而休旅車駕駛趕緊下車查看，當時車上還有老婆以及1名剛滿月的女嬰。附近鄰居跑出來查看，並隨即打電話報警，其中有1名有急救資格的人員趕緊去上前測量小貨車駕駛的生命跡象，路過的民眾也紛紛下車協助，包含1名路過的護理師也下車查看嬰兒狀況。這起車禍也波及到1戶民宅，屋主表示， 由於受到太大的撞擊，房屋圍牆被撞裂，所幸當時屋內並沒有人。

據TVBS報導，警方初步調查，貨車駕駛李姓男子（34歲），在中興路四段要左轉進入巷子時，與對向的白色休旅車對撞，休旅車駕駛楊姓男子（21歲）為無照駕駛，當時24歲的妻子坐在前座，懷中還抱著剛滿月的女嬰。車禍之後楊男搭乘救護車抵達醫院，手中抱著剛滿月的女嬰急忙衝進急診室。但因為顱內出血，經過2天搶救仍告不治。警方表示，這起車禍造成1死3傷，事後酒測，雙方均無酒後駕駛，整起車禍事故原因警方正在調查釐清。

(中時新聞網)