36歲本土劇女神白家綺上個月喜迎第四胎「小朵拉」，和小5歲老公吳東諺幸福組成一家六口，同時，今（20日）天還是白家綺的37歲生日，吳東諺稍早則曬出兩人結婚前和現在的合照曬恩愛，並感性寫下：「這些年，辛苦妳了！老婆，生日快樂」，而白家綺儘管已生了四胎，保養有術的她看起來更是沒差別。

今（20日）天是白家綺的37歲生日，寵妻的吳東諺稍早則在臉書曬出兩人結婚前和現在的合照，並感性寫下：「四年前V.S四年後 結婚前V.S結婚後 二寶媽V.S四寶媽 這些年，辛苦妳了！老婆，生日快樂」。

白家綺與吳東諺特別復刻結婚前的合照，兩人都是並肩而坐自拍、連表情也都神同步，天生麗質的白家綺肌膚白嫩、Q彈，脖子也零皺紋，完全沒讓歲月在臉上留痕跡，凍齡有術超不科學，完全看不出白家綺已是4個孩子的媽。

男星張捷也大讚白家綺「都沒變」，粉絲的留言也是一片好評，而吳東諺的放閃文，也釣出白家綺甜蜜回應：「謝謝腦公 沒有你～～～就沒有如此幸福的我」，超閃留言讓全網都快閃瞎。

樂當四寶媽咪的白家綺，日前曬小朵拉甜笑照時，還因為臉上擠出雙下巴引發熱議，吳東諺也留言：「媽媽不只偉大，也犧牲好大」，對此，白家綺則笑喊，現在的自己很幸福，希望大家可以給她多一點空間，不過白家綺再過1個多月就要復出，而白家綺表示她會努力瘦身，也讓外界期待她重返螢光幕的那一天。

(中時新聞網)