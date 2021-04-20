國際能源署(IEA)星期二表示，今年全球能源的消耗量會因經濟反彈而增加許多，二氧化碳排放量將比去年大增近5％，雖然對經濟發展來說是無可厚非，但是環境壓力也會更大。

路透社報導，IEA的《 2021年全球能源評論》預測，今年二氧化碳排放量將增至330億噸，比2020年的增加15億噸，這是十幾年來最大的單次增長。IEA署長法提赫·比羅爾（Fatih Birol）表示：「這是可怕的警告，表明人類從新冠病毒危機中，恢復經濟的動能會造成更大的環境衝擊。」

比羅爾補充說，電力需求的增加，導致煤炭使用量的提升。該報告預測，亞洲的煤炭消費將特別多。

去年全球遇到新冠病毒大流行，導致用電量、燃油消耗量都有明顯下降，與能源有關的CO2排放量，從2019年的334億噸，降至315億噸，也就就是下降了5.8％。然而今年很可能會提升到330億噸，與2019年的碳排量相差無幾。

IEA的年度審查報告稱，到2021年，在幾個發展經濟體的帶動下，全球能源需求將增長4.6％，使其超過2019年的數值，在2021年所有化石燃料的需求都將持續增長，煤炭和天然氣都將超過2019年的使用量。

儘管太陽能、風力和水力發電這些可再生能源也在開發中，但煤炭使用量遠大於可再生能源的使用量，相差近60％。

用量最大的地方是亞洲，又以中國大陸為最大宗；但是美國和歐盟的煤炭使用量也在增加，只是幅度比較小一些。

(中時新聞網)