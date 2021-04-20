中央氣象局指出，今年第2號颱風舒力基21日到23日將往逐漸北上，期間相對距離台灣最近，未來一週要留意沿海的長浪。(氣象局提供)

明天（21日）各地天氣仍相當穩定，僅東半部地區以及東北部、中南部山區有局部短暫陣雨。中央氣象局指出，今年第2號颱風舒力基21日到23日將從菲律賓東方海面北上，期間相對距離台灣最近，提醒民眾在未來一週要留意沿海的長浪。「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，周末有華南雲雨帶接近台灣，預計能帶來降雨，4月西部補水就看一波。

明各地天氣晴至多雲，僅東半部地區以及大台北東側山區有局部降雨，中南部山區有局部午後短暫陣雨。溫度方面，東半部高溫約26-27度，西半部高溫29-32度，各地早晚低溫約19-23度。

氣象局表示，第2號颱風「舒力基」將持續朝西北移動，自21日至23日期間將從菲律賓東方海面北上，隨後往東北逐漸遠離。氣象局提醒，儘管颱風直接影響台灣機率低，但由於期間距離台灣最近，要特別注意沿有海長浪發生，尤其在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有3米以上的浪高出現，海邊活動務必注意安全。

氣象局表示，未來一周降雨仍以東半部為主，周三至周六（21日-24日）迎風面地區有短暫雨，周四、周五（22、23日）東半部注意有局部較大雨勢；中南部僅山區午後有短暫雷陣雨，平地降雨機率低。不過，周日到下周二（25日-27日）有一波華南雲雨可望移入，台灣颱風論壇指出，雲雨帶約在周日開始靠近，儘管目前雨量預估仍待觀察，但粉專強調，「基本上四月西部有沒有雨，就看這波了！」

(中時新聞網)