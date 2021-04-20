《奧蘭多魔術 @ 亞特蘭大老鷹 4月21日 07:30 運彩賽事編號：476》NBA例行賽將一路進行到5月22號，算一算也就等於剩下最後一個月的賽程。還記得我們此前推薦的勇士場嗎?，當時勇士面對雷霆的比賽並不是排名差距最大的一個組合，但卻有著最大的讓分門檻，今天介紹的這場比賽，也有異曲同工之妙。

《各取所需》：NBA這季每支球隊狀態上都很飄忽，所以也成為一個近況參考價值變低的賽季，且比賽中輪休、傷兵層出不窮，這賽季想不想贏球，似乎成為一個要加權重的考量點了。本場比賽雙方基本將各取所"需"，魔術方面想所需就不怕人噓，在選秀籤爭取的最大對手之一活塞今天來了個七人輪休不怕聯盟罰錢就是要爭取聯盟戰績前三差的14%狀元籤機率下，目前只領先0.5場勝差的魔術，本場比賽自然要"給過給過"；反觀老鷹方面他們就是另一種水生火熱，球隊雖衝上第四，但與第7也就是要打附加賽的熱火只相差1.5場勝差，每場比賽都要全力以赴，如果以這個概念加上本場比賽將是魔術近一週唯一的一個客場(不用顧慮球迷感受)，慘敗的可能性似乎就呼之欲出了。

《魔術進攻無方》：魔術近兩場比賽持續有傷兵困擾，持續有傷兵困擾，MCW、羅斯等有經驗球員將持續缺陣下，球隊整體組織將持續交給小將A.安東尼，安東尼確實持續進步，但他切入後太早收球的特性難改，導致他在傳球視野上很容易被阻，近兩場比賽魔術在需要傳導與空間感的"外線底角"出手數據方面，他們一共只有五次出手→僅命中一球，加上進攻上可以發現強弱端始終都是以進攻方向的左半場為主，比賽中對手往往適應後就是一波防守帶動進攻去收掉魔術，老鷹防守一直都有放中距離的問題，但魔術球員普遍射術不精，很難高看。

《外線攻防--進階數據解析》：近五場比賽，老鷹擁有39.5%的外線命中率，魔術方面只有31.9，雙方場均外線命中數一場比賽要差上4顆，此外魔術在防對手外線方面，更讓對手擁有44.4%的高命中，近期老鷹能否大勝，實際上跟外線是否發揮出來有正相關，是可以期待的部分。老鷹在目前外線防守上其實一直保持積極性，永不放棄、持續撲防，這就是這支隊伍可以越打越好的關鍵之一。這時候要有更多外線入球，組織傳導與C&S能力就相當關鍵，組織能力我們上面已講過(導不出底角機會)，而C&S方面，魔術近五場比賽只有24.1%的機率是不運球情況直接投射，且命中率35.3%也是聯盟後段班，老鷹防守因為夠積極，可以發現近五場比賽只要對手運球超過一下，基本就能貼近，而大幅降低對手命中率(幾乎都在25%~32%左右)，魔術球員這種無法執行戰術與傳切的情況下，相當難打。

《慘烈的第三節與進攻籃板率》：近兩場比賽魔術第三節分別要輸給對手14分、19分，攻守失序嚴重，此關鍵在於第三節的安排通常是先發五人上陣約一半時間，另一半給板凳打，第一節雖也是類似安排，但第一節往往雙方都比手氣。魔術近期第三節容易出現先發打不好，而板凳更無法拉回氣勢最後一瀉千里的情況。

最後，本場比賽老鷹有更高的外線容錯率，本季老鷹在有卡佩拉下，進攻籃板率一直在聯盟前4的24%以上，近期隨著博曲、白魔獸離隊以及傷兵問題，球隊原本算是強項的籃板數據已經慢慢滑落，本場比賽老鷹即使外線命中率跟魔術相當，也可能因更多的出手量而在分數上佔據優勢。【本場推薦】：【老鷹全場的讓分過盤，-12.5】(實際賠率及玩法以台灣運彩官網為主)

(中時新聞網)