南僑(1702)20日公布3月自結稅後淨利1.62億元，年增191.64％；累計1～3月自結稅後淨利2.79億元，年增268.27％。南僑表示，主要是去年首季受疫情影響，基期相對較低，今年大陸油脂事業營運明顯成長，加上泰南僑新產能挹注等因素所致。

值得一提的是，即使排除疫情因素，對比2019年首季，南僑今年首季稅後淨利也呈現正成長，並創下2017年以來同期新高，顯示整體營運重返成長軌道！隨著今年南僑上海子公司順利登陸A股，加上泰南僑五年50億元的投資計畫持續推進，皆可望成為後市成長的重要動能。

針對上海子公司A股掛牌，南僑本月9日已收到中國證監會的正式批文，依作業時間估算，若無意外可望在上半年順利IPO，成為台灣上市食品公司A股掛牌首例。南僑集團會長陳飛龍日前表示，此次預計募資10億人民幣，將持續用於中國大陸當地的投資。

此外，南僑五年50億的泰國投資計畫也持續展開，第一期已先投入13億元，其中嬰兒米果線產能已計畫性滿載，對應外銷市場需求全力生產；第二期預計將再投入逾10億元，新增嬰兒米果線等設備，持續擴大成長動能。另，第一期投資的麵包零食線也在進行中，最快今年下半年或明年加入生產。

對於米果市場的發展，陳飛龍認為，未來的米果不再是傳統的米果，型態樣貌將愈趨多元，從原料的不同、甜／鹹口味、有加料／沒加料等都有，業者的挑戰是技術、設備能否跟得上。他並指出，透過新的萃取技術，將「米」原料的附加價值提升，也是未來的重要趨勢。因此，泰南僑未來的投資也會把多元新設備的考量納入其中。

南僑3月營收17.12億，年增34.16％；累計1～3月營收46.65億，年增29.01％。從單月獲利來看，南僑表示，3月獲利成長主要是大陸油脂事業營收年增56.3％，獲利增加約9,600萬元，泰南僑營收年增7.7％，獲利增加約1,700萬元所致。

(工商 )