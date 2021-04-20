今年台灣入榜科睿唯安全球百大創新機構的機構數創新高，除持續蟬聯的工研院及廣達電腦外，還有首次進榜的華碩電腦與金寶電子共5家，拉抬台灣在全球躍居第三，僅次於美國、日本。其中，華碩更以具第一分位的影響力成為亮點。

依科睿唯安評估，華碩集團近五年有超過900件以上的專利申請、有超過800件的獲准專利，因此得以進入評選。在專利的核准率部分，華碩在2021全球百創新大機構中排名第四分位，但國際化的程度，以其近三年在全球中、美、日、歐等四大主要市場共有超過200件專利評估，位居第二分位。

尤華碩在近年持續專注提升用戶體驗，積極布局AIoT、電競、商用等領域，相關專利亦有優異的影響力，推升其在專利影響力位居全球第一分位，技術質量居於全球頂尖機構之流。

至於全球品牌業者中，最常引用華碩專利的包括Apple（蘋果）、Samsung（三星）、Qualcomm（高通）、LG（樂金）及OPPO…等。

針對後續值得關注的台灣明日之星，科睿唯安也列出包括友達光電、中強光電、台達電及緯創資通等四家業者，有機會將成為未來入選的台灣機構。

(工商 )