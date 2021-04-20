美妝通路搶攻母親節市場，最後下殺，康是美、屈臣氏、寶雅都直接以現金折價券回饋消費者，滿千送百，買越多回饋越多。

康是美即日起至5月11日以「Love Mom Love COSMED讓最愛一直健康一直美」為主題，特惠商品包括保健、面膜、保養、美髮護理等類，最低折扣下殺45折，開架彩妝除了天天85折優惠之外，消費滿588元在送口紅1支，指定消費滿1000元送100元現金折價券，滿2000元送300元現金折價券，消費不限金額99元加購頂級進口橘色康乃馨。

屈臣氏則針對不同族群量身規劃送禮推薦，從學生族、小資族到白領族，不管多少錢都能送出滿滿的心意，即日起至5月9日母親節商品消費滿1000元送100元，寵i會員獨享專櫃品牌9折優惠。

寶雅從即日起至5月9日針對專櫃品牌單筆消費滿2000元送200元抵用券，現買現折抵，此外也針對夏天規劃防曬優惠，防曬商品消費滿399元再送IBeauty美顏飲，限量2萬5000瓶。

(中時 )