台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，交通部長林佳龍也為此下台。命理專家小孟老師透過星座和塔羅牌分析，林佳龍會捲土重來，3個月內會再受到民進黨的重用，且可能登上比現在更高的職位，他也指出，行政院顧問丁怡銘下半年可能會出現桃色新聞，且他現在的位置可以坐得很穩。

小孟老師在網路節目《超錢新聞》中表示，林佳龍是水瓶座，今年所有的吉星 都集中在水瓶座，他雖然跟大家珍重再見，但這也代表說他還會再回來。小孟老師請主持人抽出一張塔羅牌，而主持人則抽出寶劍六(正位)。

小孟老師分析，這代表林佳龍還會再回鍋，而且會帶著東西，3個月內他會再被黨受到別的重用，但是他會包裝的非常好聽，至於林佳龍的下一步，反而也會因禍得福，雖然很多人可能覺得他的政治生涯差不多了，「但我覺得他下一步，搞不好會比他這個位子更好」。

同台的藍委陳玉珍也說，我們現在看的出來，林佳龍部長很多動作很柔軟，他在下台前，都在展現他很關懷災民和忙於處理善後。

接著，丁怡銘的部分，小孟老師則請陳玉珍抽排進行占卜，陳玉珍則抽到了錢幣騎士，小孟老師指出，丁怡銘是射手座，而射手座今年犯大桃花，他擔心丁會有桃色新聞，但若沒有桃色糾紛就不會有事，而陳玉珍則說，「他要跟丁允恭學習喔？辦公桌夠大嗎？」

小孟老師看到陳玉珍抽出的後說，這張牌代表丁怡銘還會坐的滿穩的，「我看是說很像有一匹黑馬，就是說有人在保他」，陳玉珍聽完後表示，「就是他前世的兒子，報恩來了」，主持人則忍不住直言，「就是蘇貞昌啦」。

(中時新聞網)