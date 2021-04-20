南紡購物中心首次集結A1及A2館400多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅超低優惠商品組合，搶食母親節龐大商機；南紡購物中心總經理莊景堯表示，將於22日起跑的母親節檔期「綻FUN美力時代」，首四日登場滿6,000元送900元的超高現金回饋，可謂是全台南市最優質的回饋，另外，還有滿額集心送、會員卡加碼、八大銀行加碼等促銷活動。

莊景堯指出，三月份正式開幕的A2館，確實發揮一加一的聚客效益，今年截至目前以來，營業額較去年同期，呈現兩位數的成長，可謂「淡季不淡」，尤其是餐飲方面，營收的漲幅更是超乎預期，該賣場已成為購物、用餐兩適宜的好地方。

莊景堯強調，此次母親節檔期是自A2館正式開幕以來，首次聯合A1、A2館加入大檔期活動，為了回饋大家的支持，將在首四日推出滿6,000元送900元的高額回饋，15％回饋率可以說是全台南最優質的回饋活動；副總經理楊炳彥指出，全館除了有多元的餐飲選擇外，還可幫媽媽選購按摩椅、小家電、廚具等小幫手，或是挑選化妝品、飾品讓媽媽更美麗，歡迎大家前來與媽媽享受購物的樂趣。

南紡購物中心A1及A2館首次舉辦母親節檔期活動，將於22日起至5月10日盛大展開，全檔期於A1及A2館指定店櫃消費滿5,000元送500元商品抵用券(不含餐飲、大家電、名品傢俱)、大家電及名品傢俱指定店櫃滿10,000元送1,000元商品抵用券，首四日持會員卡消費滿5,000元再送100元商品抵用券，首七日持該館聯名卡消費滿5,000元送200元商品提貨單，參加指定業種加碼還可享滿6,000元送100元商品抵用券。

此外，全館於即日起至5月10日前舉辦「心心集樂趣 滿額集心送」活動，持會員卡消費滿1,000元可獲得一顆心，集滿指定門檻即可兌換商品抵用券、會員點數，扣抵指定心數還可免費兌換或是加價購買居家用品、保養品等眾多好禮。

5月1日起至2日，持會員卡消費滿8,000元送康寧晶彩琥珀五件式餐碗組乙組、滿23,000元送象印不鏽鋼保溫杯乙個;5月3日起至5日持會員卡消費滿2,000元送不鏽鋼輕便戶外餐具雙人組乙組;5月6日起至10日，持中信(含本館聯名卡)、台新、國泰世華、花旗、玉山、聯邦、中華郵政、匯豐八大銀行卡刷滿15,000元送丹露不鏽鋼雙耳油炸鍋湯鍋組乙組、滿33,000元送佳醫mosh!電烤箱乙台。

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