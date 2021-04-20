據《廣州日報》報導，廣東中山市僑務局證實，孫中山先生孫女孫穗華於美國時間4月16日在美國加州逝世，享耆壽96歲。孫穗華為目前海內外孫中山直系親屬中輩分最高、最受尊敬的後代。陸媒報導，孫穗華雖身居海外，仍心繫家鄉建設發展，曾多次返回中山市南朗翠亨探親謁祖，捐款支持中山紀念中學建設基金會，並無償向孫中山故居紀念館捐贈家藏文物史料共千餘件，於2016年獲中山市政府授予「中山市榮譽市民」稱號。

(中時新聞網)