孫中山孫女孫穗華於美國加州辭世 享耆壽96歲 22:122021/04/20 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫中山孫女孫穗華於美國加州辭世 享耆壽96歲（圖／翻攝北方網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《廣州日報》報導，廣東中山市僑務局證實，孫中山先生孫女孫穗華於美國時間4月16日在美國加州逝世，享耆壽96歲。孫穗華為目前海內外孫中山直系親屬中輩分最高、最受尊敬的後代。陸媒報導，孫穗華雖身居海外，仍心繫家鄉建設發展，曾多次返回中山市南朗翠亨探親謁祖，捐款支持中山紀念中學建設基金會，並無償向孫中山故居紀念館捐贈家藏文物史料共千餘件，於2016年獲中山市政府授予「中山市榮譽市民」稱號。 美國前副總統孟代爾辭世 享耆壽93歲 美國最高齡人瑞辭世 116年人生擁288名兒孫 (中時新聞網) #中山市 #孫中山 #孫穗華 #孫女 #美國加州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《有你真好》奶奶過世 家屬證實噩耗享耆壽95歲 11:402021/04/18 娛樂 O級巨乳女優3度出選加州州長 昔政見推手槍換A片 16:062021/04/19 娛樂 桃市績優治安示範社區平鎮北華里獲認證標章 17:312021/04/19 寶島 搶搭低利順風車 後疫情時代高唱加州置產夢 09:012021/04/18 房產達人 研發PDF格式 Adobe共同創辦人蓋希克辭世 20:222021/04/18 科技 光影如鏡─展望攝影藝術新紀元 04:102021/04/20 藝文副刊 對台交往新準則美亞太副助卿孫曉雅讚跨一大步 04:102021/04/18 焦點要聞 與中國合作重於對抗 歐盟27國外長通過印太合作戰略 22:242021/04/19 兩岸 孫芸芸自拍超凍齡 20歲愛女比照拍攝猶如複製貼上 12:152021/04/20 娛樂 陳柔縉《大港的女兒》書寫不服輸的高雄魂 14:302021/04/20 生活 單挑勁敵台積電 三星砸70兆韓元在美、韓蓋新廠 11:512021/04/20 財經 兩岸熱門新聞 尋求重新開放 中國將承認西方國家疫苗護照 - 兩岸 美F16罕見掛彈奔赴南海護持航母 對擾台共機發出訊號 - 兩岸 孫中山孫女孫穗華於美國加州辭世 享耆壽96歲 - 兩岸 史話》劉良昇專欄／離奇的海軍直升機事故 - 兩岸史話 - 言論 科興疫苗應對變種病毒成效跌7成 輝瑞跌9成 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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