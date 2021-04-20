富士達保經近期積極擴展服務據點，為優秀人才提供完善平台開創事業。近期職場負責人業務總監王姿媚率領多位資深業務，於台中市清水區成立「台中十五區部」，宣布富士達保經正式進軍中部海線地區，提供在地民眾最專業的保險服務。

開幕茶會上，多家合作產壽險公司代表皆到場致意，包含新光人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、全球人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、友邦人壽、元大人壽、華南產險、國泰產險、富邦產險、泰安產險、明台產險、中國信託產險等。地方民意代表如立法院副院長蔡其昌、議員王立任以及議員陳廷秀等人也蒞臨祝賀。

富士達保經台中十五區部同仁多來自台中海線地區，已於當地深耕服務多年，相當熟悉在地的保險市場。有鑑於海線地區保險服務相較不夠成熟，駐點服務的保經公司更是寥寥可數，王姿媚便號召多位資深業務一同加入富士達保經開創自己的事業，並提供更多元的保險規劃選擇，服務當地民眾。

此外，台中十五區部同仁近八成是職業婦女，因此更能同理雙薪家庭的保障需求，提供最合適的保單規劃，協助保戶全方位守護家庭每位成員。未來，加上保經商品多元化及強力行政支援，台中十五區部「女力團隊」勢必成為海線地區最強大的保經團隊。

台中十五區部職場負責人業務總監王姿媚，踏入保險業十多年，入圍過數十次的「MDRT百萬圓桌會員」並成為終身會員，更多次獲得「IDA國際龍獎」以及「IQA國際卓越品質獎」，在業務開拓及客戶經營上都具相當豐富的經驗。

王姿媚分享，經營台中十五區部只有一個理念，便是希望所有姐妹與同仁都能實現夢想，獨當一面朝著主管之路邁進。更期盼未來能持續擴展海線地區服務據點，前進沙鹿、龍井、大肚等地，讓更多在地優秀人才有機會加入富士達。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達保經目前在中部地區已有15處區部服務據點，但多數位於熱鬧市區內。因此，富士達近期也積極推展較郊區或鄉鎮的據點，希望增加在地青年就業機會，並提供當地居民更加完整且便利的保險服務。此外，台中十五區部的開幕，更展現了業務好手在富士達創業的可行性，只要有創業夢，富士達保經就會挺你到底。

富士達保經提供強力後勤支援，協助組織發展及職場設立與運作，全力幫助擁有創業夢的人才。

(工商 )