藝人李岳日前宣布卸下「西瓜哥哥」的名號，用本名繼續在演藝圈闖盪；日前他在社交平台分享一張大家從小一定坐過的電動搖搖馬照片，未料驚悚造型卻讓他驚呼：「童年崩毀」。

照片中，這台電動搖搖馬有著2顆乍看像是皮卡丘的頭，臉上還有兩團腮紅，再往下一看，2隻皮卡丘的身體是連在一起的，更驚悚的是，皮卡丘身上竟還左右各長出一隻人的手，就像想把乘坐的小朋友抱在懷中，模樣看來十分詭異。

李岳看到路邊詭異的皮卡丘搖搖馬，傻眼直呼：童年崩毀。（圖／翻攝自臉書）

李岳看了就忍不住吐槽：「抱歉～這個我真的無法直視，重點是啤卡邱怎麼會有人類的手啦😭哈哈哈哈哈哈哈～～～～童年記憶已崩毀」，甚至聯想到美國恐怖故事裡飾演連體雙胞胎的Sarah Paulson（莎拉保羅森）。

照片曝光後，不少網友也跟著留言「這真的母湯」、「小朋友看到瞬間幻滅 他們心目中的皮卡丘怎麼變這樣」、「我到底 是看到了什麼 」、「感覺小孩坐上去會被嚇哭」，而李岳事後也無奈笑說「昨晚真的做惡夢了」。

(中時新聞網)