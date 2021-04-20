3月全球資金重回風險性資產，帶動國內投信基金規模單月增加1,187億元，達4兆6,515億元，創單月新高。投信法人表示，低利率環境籠罩、景氣復甦訊號明確，將形成一推一拉的力量，促使資金流向成長型股票或收益性較佳的債券資產，投資人應把握本波震盪機會，進場布局。

投信投顧公會資料統計，截至今年3月底為止，投信整體基金規模為4兆6,515億元，改寫單月新高紀錄，而且較2月增加1,187億元，增幅2.62％；若與去年底相較，第一季基金規模增加1,283億元，成長率2.84％。

按類型區分，3月增長最多的是跨國債券ETF基金、國內股票ETF基金與跨國股票型基金，各增加442億元、268億元與154億元。另外，跨國多重資產型基金、跨國股票ETF基金，也都有百億元以上的增長。至於減少最多的是國內貨幣市場型基金，減少244億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，先前美債殖利率彈升、歐洲爆發第三波疫情，引發市場恐慌，資金大舉出脫股市，尤其是本益比偏高的科技股。不過，隨著各國繳出亮眼的經濟數據，投資人也迅速回歸理性，資金重回風險性資產。

展望後市，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)已明確表示，只有兩個條件同時滿足，才會考慮升息，一是通膨率持續達到2％以上；二是就業市場回復疫情前水準。而目前看來，不太可能在明年底以前發生，暗示零利率將再維持2年。

葉菀婷認為，投資人不必過度擔心美債殖利率彈升的問題，反倒應該關注利率水準長期偏低的事實，及今年全球景氣復甦訊號明確，將形成一推一拉的力量，促使資金流向投資效率較好的股票、債券資產。因此，建議投資人以定期定額，搭配逢低單筆加碼方式，進場布局。

(工商 )