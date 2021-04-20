前身是Libra的臉書數位貨幣計畫Diem在幕後金主、管理高層陸續出走後，展開大規模改革，終於將在今年發行與美元掛鉤的單一穩定幣，但發行規模將比當初Libra計畫小很多。
總部設在瑞士的The Diem Association是臉書今年初建立的非營利組織，致力研發Diem區塊鏈付款系統。
外媒近日引述消息報導，該組織預計在今年發行與美元掛鉤的單一穩定幣，初期實驗階段發行規模較小，且以消費者之間的線上付款交易為主，也考慮開放消費者使用穩定幣購買商品，但目前無從得知確切發行日期。
(工商 )
前身是Libra的臉書數位貨幣計畫Diem在幕後金主、管理高層陸續出走後，展開大規模改革，終於將在今年發行與美元掛鉤的單一穩定幣，但發行規模將比當初Libra計畫小很多。
總部設在瑞士的The Diem Association是臉書今年初建立的非營利組織，致力研發Diem區塊鏈付款系統。
外媒近日引述消息報導，該組織預計在今年發行與美元掛鉤的單一穩定幣，初期實驗階段發行規模較小，且以消費者之間的線上付款交易為主，也考慮開放消費者使用穩定幣購買商品，但目前無從得知確切發行日期。
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