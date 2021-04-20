行政院機要顧問丁怡銘從發言人職務卸任數月後，被院長蘇貞昌找來回任職顧問，對於蘇貞昌為何硬要用丁怡銘？前民進黨立委郭正亮表示，蘇貞昌應是認為丁怡銘這人長期用下來覺得好用，且蘇年事已高，對40歲以下年輕人的FU抓不太準，加上丁過去作梗圖、大內宣這塊做不錯，需要仰仗他，久了就很難戒掉。宅神問郭正亮，若放在清代來說，他官職身分有點像「上書房行走」？，郭正亮說，「只是他被減俸3個月」。

郭正亮今天(20日)受宅神朱學恒邀請上臉書直播，談及蘇貞昌為何硬要用丁怡銘，曾教過丁怡銘的前綠委郭正亮說，民間批評他一定都知道，蘇就是認為丁怡銘這人長期用下來覺得好用，2018年蘇貞昌選新北市長的時候，丁怡銘就是文宣總管了，雖然蘇貞昌最後輸了30萬票，但丁怡銘在民進黨內文宣真的做很好，到後來行政院梗圖、大內宣，甚至包括形勢上的判斷，都是丁帶出來的。

郭正亮接著表示，蘇貞昌年紀也大了，對40歲以下年輕人的FU抓不太準，所以這部分他要仰賴丁怡銘，久了就有依賴性，宅神反問，不就跟有毒物品一樣上了癮，試了有效就很難戒掉？郭正亮說，很多人習慣性覺得用得人事物好用，就離不開了嘛！雖然知道這樣做會有爭議，但爭議頂多罵個兩三天也就過了，他就能繼續用了。

宅神反問，所以丁怡銘類似古代「上書房行走」？郭正亮眉頭一皺說：「只是他被減俸3個月」。

宅神再問郭正亮，丁怡銘回鍋一事造成民眾觀感不好，外界可能放過他嗎？最後的下場是什麼？郭正亮認為，讓丁怡銘回鍋這件事本身沒有違法，是社會觀感不好，照法律走他沒有資格當參事，但佔機要缺這並沒有違法。

前民進黨立委 郭正亮、宅神朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

自稱台灣最性感的玩命光頭郭正亮又來啦！這次日美首腦會談，台灣真的變成最重要焦點，日方會協防台灣嗎？ ft.郭正亮 Twitch傳送門： https://www.twitch.tv/otakuarmy2 根據中央社引述讀賣新聞的報導指稱：【日本讀賣新聞分析，若台灣與中國發生武力衝突等「台灣出事」情況，依事態嚴重性，日本自衛隊依法可採取3種行動，包括支援美軍、基於集體自衛權動武，以及依個別自衛權動武。讀賣新聞報導，台灣地理位置鄰近包括日本聲稱擁有主權的釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）等西南方島嶼，一旦台灣出事，日本政府擔憂也可能遭到軍事衝突波及。】 所以這到底是不是美日安保條約的規範，還是單純只是日本怕被波及的口惠實不至？美日共同宣言裡面的確有提到台灣，但為什麼外務省的日米首腦會談內容卻寫了北朝鮮、韓國、緬甸，沒提到台灣呢？是刻意漏寫還是為了對誰交代的戰略性模糊？ 日本宣布要把福島廢水排入大海，附近國家都抗議，只有台灣駐日代表 #謝長廷 狗腿到一個不行，立馬跳出來說台灣也有排廢水（而且他講的還是錯的），我要這種只會出賣母國幫駐在國講話，沒有外交職業道德的駐日代表到底幹嘛？不如請日本外務省派個工友去住我們的官舍，平常還可以幫忙打掃地板，至少領的薪水可以請日本外務省出啊，不要浪費我的錢幫人養這種沒用的官啊！ @謝長廷 （讓我標個謝長廷如果他要告我至少會回台灣不要危害台日外交關係啊！讓我犧牲讓我犧牲～～～） 另外，民進黨的確完全執政了，但是為什麼之前以為下台負起說謊攻擊民間公司責任的丁怡銘根本只是休了個假，然後繼續作行政院顧問，完全做一樣的事情，想不到怡銘說謊之後還可以繼續組成騙人布軍團，之前剛下台那一兩天我就覺得政院風向怎麼有點變弱，結果不知不覺就恢復過來了！ 而且復活之後 #丁怡銘 官威更大，竟然還可以直嗆立法院辦公室，你說這消息如果不是民進黨內部對外透漏，我們怎麼會知道，媒體怎麼會報導，電話又不是記者接的～～～難怪游錫堃受訪的時候沒有否認，不然幹嘛堂堂一個立法院長不替行政院長底下的小兵辯護一下呢？顯然民進黨內部派系又開始狂鬥爭啦，這樣是不是很刺激，我要看到血流成河啦～～～～ #郭正亮 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年4月20日 星期二

(中時新聞網)