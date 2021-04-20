自助餐沒有計價標準，全憑老闆自行計算，時常引發消費糾紛，如今果然出事。一名網友在汐止某自助餐店夾了2肉9菜，外帶3碗白飯，結帳竟被收了515元，消息曝光引發譁然，看了照片後，北市自助餐同業也搖頭，表示這些菜色他們最多就收280。

民眾到汐止一間自助餐買飯，買了地瓜、白花椰菜、小木耳、絲瓜、豆芽菜、空心菜、青花菜、海帶，加上4塊糖醋雞丁、白斬雞腿與3碗白飯，原本自己預估最貴不過400元，沒想到結帳破了500大關，氣得PO上網直問自己是不是被當盤子，引發網友熱議。

了2肉9菜，外帶3碗白飯被收了515元，引發軒然大波，就連北市的同業看到照片也搖頭，直呼不可能那麼貴。(圖／翻攝自臉書)

根據《TVBS》報導，消息一出後連北市的自助餐同業也傻眼，表示這些菜若是自己賣，最多落在280元左右，幾乎是結帳價格的2分之一而已。

而當地民眾看到後也直說不意外，表示這家自助餐在汐止是貴出名的，不少人都知道。業者對於這起事件起先不願回應，但事後表示應是結帳人員計算機忘記歸零，導致價格算錯，也願意退款，消除誤會。

(中時新聞網)