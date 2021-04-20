2021年加密通貨漲勢凌厲，投資人趕搭加密通貨上漲列車。根據數位資產管理公司CoinShares數據，截至4月16日止的當周，數位資產投資產品合計吸金2.33億美元，創下3月初以來最大淨流入，一舉讓加密基金和產品管理的資產首度超過640億美元。

由於機構投資人對加密通貨的接受度提升、投資人憂心通膨，以及受到價格動能刺激，帶動這波數位資產投資熱潮。

市值最大加密通貨比特幣最得投資人垂青，上周吸引1.08億美元資金流入，市值第二大的以太幣吸金6,500萬美元。

瑞波幣和比特幣現金等其他加密通貨，同樣獲得投資人注資。瑞波幣上周吸金3,300萬美元，讓受管理的資產規模提升將近一倍至8,300萬美元。

美國最大加密通貨交易所Coinbase上市，帶動虛擬貨幣價格狂飆。比特幣在4月14日創下64,829美元歷史新高紀錄後，18日早盤最低降至51,541美元。儘管如此，2021年迄今，比特幣累計漲幅仍超過92％。

比特幣跌勢已經趨緩，根據加密通貨價格追蹤網站CoinDesk報價，比特幣20日盤中下跌0.38％，報56,040.57美元。以太幣盤中下滑0.42％，報2,195.26美元。

比特幣投資管理公司NYDIG全球研究部門主管奇波拉羅（Greg Cipolaro）在報告中指出，比特幣自紀錄高點回跌後，機構投資人萌生逢低買進心態。奇波拉羅亦透露，NYDIG在過去24至48小時大買比特幣資產。

奇波拉羅認為，比特幣這波賣壓是因為投資人調整配置，而非基本面因素。簡而言之，交易員過度使用槓桿，造成強制平倉。

全球政府與央行為了緩解新冠肺炎對經濟的衝擊，在過去一年推出數兆美元的財政和貨幣刺激，大型投資人將比特幣視為抗通膨工具，帶動比特幣價格直線走高。

(工商 )