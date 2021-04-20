美國財政部19日任命歐巴馬內閣的顧問莫頓（John Morton），掌理新設立的「氣候中心」（Climate Hub）辦公室，然而財政部首位氣候顧問缺乏法規背景，令外界大失所望。

財政部表示，莫頓的工作將專注於促進綠色金融，並藉由稅務政策和金融風險評估，協助降低溫室氣體排放。莫頓將直接向美國財長葉倫報告。

財政部表示，莫頓擁有超過25年的新興市場、投資融資，以及經濟與環境政策經驗。莫頓曾在歐巴馬主政時期，出任美國國家安全委員會的能源與氣候事務資深主管，也曾擔任氣候變遷顧問和投資公司Pollination Group合夥人。

葉倫在聲明稿指出，「氣候變遷需要產業與政府進行廣泛的投資，並採取行動減輕氣候相關風險對家庭、企業和金融業的影響。」

外界原本期望財政部指派具法規背景的人士，推動金融機構進行綠色投資。將近150個組織團體曾在2月致函葉倫，敦促財政部挑選熟稔法規，以及了解聯準會（Fed）和財政部業務的人士來掌理氣候中心。

華盛頓消費者倡議團體Public Citizen透過聲明稿表示，財政部任命缺乏金融法規背景，或是曾利用法規工具推動變革的人士出任氣候中心主管，這項人事任命案著實令人失望。

外媒先前報導，財政部有意指派曾任職聯準會與財政部的拉斯金（Sarah Bloom Raskin）接掌氣候中心，但最終由莫頓出線。

設立「氣候中心」辦公室是拜登內閣對抗氣候變化的努力之一。美國財政部與聯準會皆表示，期望進一步了解氣候變遷對金融穩定和經濟的風險。

此外，外界亦預期美國證交會（SEC）新任主席詹斯勒（Gary Gensler），將要求上市公司揭露業務對氣候的潛在影響。

(工商 )