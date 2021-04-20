《食尚玩家熱血48小時》上集播出4.5顆星美食評鑑，收視創下此系列新高紀錄，25-39平均收視高達0.71，是開播一年來最高收視。聽聞好消息的威廉大讚：「一定是因為朵拉的加入，有女性溫柔的力量。」去年底才加入的主持人朵拉也笑稱自己是小福星，風田則打趣地說：「會不會是因為觀眾以為我是陳零九？」向甫加入《食尚》大家庭的陳零九喊話。

風田表示：「收視好是應該的啦，播出一年了我們慢慢累積有了小成果，內容也更豐富了，謝謝督促我們的觀眾。」近日《食尚玩家熱血48小時》也將迎來攻頂玉山的大企劃，其中威廉為了登玉山把平時的運動量增大，體重已減了4公斤，對於登頂有信心威廉笑說：「就把去玉山當作收視慶功吧。」遠征玉山的企劃源自去年開播，主持人威廉、風田向觀眾許下要挑戰玉山的承諾，開播一周年後終於抽到入山許可證，20日攜手新搭檔朵拉一起出發玉山。

威廉（左起）、朵拉與風田出發前同框。（TVBS提供）

風田一早就腸胃不適，表示自己容易緊張，身體有問題就會反映到腸胃上，所以這次包包帶了一堆濕紙巾跟衛生紙，是主持人中包包最重的。擔心自身狀況的朵拉也透露心情：「其實昨天一整晚沒睡，因為看了一些登山Youtuber的影片，他們都很有經驗，但爬玉山還是有喘不過氣的感覺，讓我緊張到爆哭。」她強調最近有勤跑健身房，加強腿跟背的訓練，希望不會拖累大家。

(中時 )