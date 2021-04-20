張柏芝宣布改名為「張百知」，她微博名稱也改成「我是張百知」。（圖／取材自張柏芝微博）

40歲香港女星張柏芝近期因登上女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，讓她的人氣和話題始終居高不下，不過張柏芝今（20日）傍晚卻在微博無預警宣布新名字為「張百知」，她原本的ID「張柏芝」也改成「我是張百知」，引發網一片熱議。

張柏芝傍晚在微博發文：「我的新名字：張百知」，她的微博帳號也改成：「我是張百知」，此舉立刻在網上引發熱議，女星張馨予也留言問：「為何突然改名」，網友則直呼：「真的改了？」、「這是什麼梗？」、「姐使不得啊！萬一改不回來怎麼辦」、「我人看傻了」。

張柏芝微博全文。（圖／取材自張柏芝微博）

張柏芝改名引發陸網轟動，微博還以「張柏芝 我的新名字張百知」登上熱搜榜，可見話題超夯，而張柏芝工作室則寫下：「小姐姐化身張百知，尋找爆款盡在掌握之中」。

其實張柏芝是接下購物平台代言，應是為了配合宣傳，才把微博名稱改成「張百知」，而張柏芝稍早則曬出宣傳影片，並寫下：「大家都在問我為什麼改名字，因為要解鎖我的新身分，明天見啦」，也讓她明天的活動再添亮點。

張柏芝日前才結束女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，她雖然靠《姐姐2》人氣翻漲，但在節目最後的成團名單中，卻不見張柏芝，不免讓網友替她抱不平，對此，張柏芝仍大器表示，她還是以前那個不放棄的張柏芝，依舊會鞭策自己繼續往前走。

(中時新聞網)