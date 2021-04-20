彰化市中正路發展成熟、機能相對完善，根據實價登錄顯示，近兩年來，彰化市不動產交易案量約300至400筆，中正路成交量就超過三分之一，顯示該路段購屋需求旺盛。信義房屋看準未來彰化火車站高架化後，將有效整合前後站商業活動，同時帶動區域房市熱絡交易，4月新設彰化中正店，成為信義房屋在彰化地區的第5家分店。

信義房屋彰化中正店長吳政彥表示，中正路是彰化火車站的主要幹道，傳統小吃、老店密度高，生活機能相當好，受自住需求支撐，彰化市超過3分之1的交易量集中在彰化火車站至國道1號彰化交流道之間區塊，主要以透天及別墅產品最受歡迎；此外，彰化多以中小企業為主，去年受惠台商資金回流，可收租或自用的店面逐漸受青睞，交易量有明顯提升。

以中正路來說，地坪20坪，屋齡20至30年間的中古透天，總價約落在1,000出頭萬，買方接受度高，是在地二代首購族的最愛；另外，中小企業主偏愛10年左右、且價格在1,500～2,000萬的別墅型產品，且因是在地客，對於物件有無裝潢、周邊有無廟宇等設施，都不會有太多顧慮。

吳政彥表示，中正路近民權市場可供採買，彰化市唯二的戲院均於此，又有彰安國中與平和國小優良校區，緊鄰彰化縣警局治安良好，可說食衣住行育樂皆完備，除了光復路郵局已動土將成為6層樓的複合式影城大樓外，未來彰化火車站高架化也將整合前後站的商業活動，更將帶動住宅市場的需求。

(工商 )