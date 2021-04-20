梁云菲近日錄高點綜合台《震震有詞》，聊到從小被父母高壓式控管，導致她觀念偏差出現叛逆、甚至逃家，甚至在日記本寫下想殺父親的文字。父親擔任法醫事業成就極高，媽媽是舞廳紅牌，兩人身分不對等造成媽媽很自卑，媽媽便將未完成的人生期許全都加諸在她身上，「小時候我被安排學習許多才藝，晚上補習到12點完全沒有童年可言，甚至只要稍微頑皮就是一頓打罵」。媽媽甚至會說出：「我怎麼會生下這樣的小孩？」讓她自幼心靈十分受傷。

法醫父親重視事業甚過親情，梁云菲自小覺得父母對她毫無關愛，「我記得小學時就在日記寫上要殺死我爸」，上了私立國中，因為學校主任認識父親，她受到更加嚴厲的管，這種壓力下她開始談戀愛，還翹家住進男友家，被父親發現帶了十多位警察找上門把女兒帶回家，「當時爸爸叫一位警察帶我去醫院驗性病、愛滋，深怕我染病，但爸媽都沒到場，因為爸爸擔心如果他被媒體拍到會丟臉沒面子」。

梁云菲已與爸媽和解。（和展影視提供）

家庭長期沒溫暖，梁云菲再度逃家寄住朋友家，這次則是被少年隊帶走轉到女子監獄被關了兩個月，她出獄後更加叛逆、怨恨父母，父親為了不讓她亂跑，直接用鐵鍊將家中大門鎖住，但叛逆的她找到機會偷了父親皮夾，從五樓爬窗溜出去，誰知後來錢被前來會合的獄友給偷了，只好睡網咖、麥當勞及路邊。翹家流浪一陣子後，她偶爾會回家，「我太恨爸媽了，但我又需要他們關心」。

梁云菲長期沒有得到父母的愛，覺得活在世上太痛苦，某天便把醫生開的憂鬱症的藥全部吞下，對母親說出：「為什麼你們要把我生出來？我恨你們，我下輩子不要當你們女兒。」但即使父親知道她吞藥，也不願意陪她就醫，最後還是她自己去看醫生洗胃。直到父親寫了一封信給她才慢慢破冰，信中內容表示自己事業成功，但親情是失敗者，「承認他不是一個好父親，爸爸沒辦法改變，那我就改變我自己」，她試著用撒嬌跟擁抱化解冰冷，而母女之間也試著和解，「媽媽跟我承認她過去的教養方式真的很不對，我告訴我媽我懂，因為他們都是第一次當爸媽」。

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