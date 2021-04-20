因應珍愛藻礁公投，總統蔡英文週四將在總統府內接見環保團體溝通，預計會就三接替代方案進行討論。而經濟部目前也確實已展開三接替代方案盤點，包括三接外推、FSRU(浮動式接收站)等數個替代方案進行評估，但最快的方案恐也要多花2年，影響所及，備轉容量率將無法在2023、2024達到綠燈，產生供電缺口，還得詳細評估。

中油觀塘三接站目前工程已從港口往外延伸740公尺棧橋，但前環保署副署長詹順貴提議，可再往外推300公尺至離岸1公里。也有保育團體提出FSRU(浮動式天然氣接收站)，在海上卸收天然氣，避開藻礁。

經濟部對此表示，包括環團所提的目前正有幾個替代方案積極評估中，但是不管是三接外推、FSRU，都會涉及到港型改變、管線建置、工法改變等，原規劃完成時間都會受影響。

因此經濟部正對每個替代方案所需環評或環差、工期等時間做精算。官員指出，每一個方案所需時間不太一樣，但最快方案也要多2年。

三接主要是供應臺電大潭電廠8、9號燃氣機組，預計2023年開始供氣，因此即使改採最快替代方案，也要到2025年才能完成，這會讓2023、2024年有兩年供電缺口。經濟部表示，如此備轉容量率一定會受影響，可能低於10％，亮起供電吃緊黃燈，是比較傷腦筋地方，所以還要研究如何把影響降到最低。

(中時 )