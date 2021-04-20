中國駐美國大使館近日發佈針對境外人士接種疫苗後赴大陸檢測規定，除了原先聲明接種中國疫苗者可在持疫苗護照入關之外，持有西方國家的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、強生(J&J)疫苗接種記錄可正常申請健康碼，並據以入境中國大陸。

據《華爾街日報》報導，這份名為《關於接種新冠疫苗後乘機赴華人員檢測要求的說明》指，境外人士接種上述3種疫苗者，仍需申請「健康碼」，因為它是中國版本的「疫苗護照」，也是進入中國的必須要求。

除接種中國疫苗者可在持疫苗護照入關之外，持有西方國家的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、強生(J&J)疫苗接種記錄可正常申請健康碼，以健康碼在中國入境。圖為廣州白雲機場健康碼查驗。（圖／中新社）

《衛星通訊社》指出，新冠疫情在全球部分地區開始減弱，許多國家開始為減輕國際旅行的壓力考慮使用疫苗護照，大陸最新政策將西方疫苗列入准予入境的選項，顯示大陸正努力重新開放國門。不過，即便持有接種上述3種疫苗與中國疫苗的護照，前往中國的旅行仍然限制於必要的旅行，比如工作或探望生病的親屬。

報導說，中國駐美大使館沒有建議美國遊客接種何款西方疫苗，但表示他們應該遵循注射時間表接種疫苗。該項通知說，按照當地衛生部門要求，輝瑞、莫德納疫苗需接種2劑，強生疫苗需接種一劑。擬赴大陸人員如選擇接種，需在完成規定接種次數後再安排赴華行程。

大使館表示，已完成非滅活疫苗接種的赴華乘客，如針對S蛋白的IgM抗體檢測結果為陽性，在申請健康碼時，除提交機票或行程單、「雙檢測」報告外，還應上傳針對N蛋白的IgM抗體檢測報告、《疫苗接種聲明書》、接種憑證。除二維碼外，旅客還必須按照疫情期間收緊的流程申請簽證。抵達中國後，他們需要集中接受兩周的隔離以及一周的居家隔離。

然而，在向更多西方遊客打開大門的同時，中國政府對在美國購買的假疫苗卡數量激增表示擔憂。中國駐洛杉磯領事館上周在宣佈新措施時，警告申請者不要偽造疫苗接種卡。

該聲明稱：「在檢測時請告採樣機構、檢測實驗室同意向使館或總領館公佈檢測結果等個人資訊。使館將就雙檢測、針對N蛋白的IgM抗體檢測結果、接種憑證與出具機構進行核實。」對無法判定接種情況屬實的、申報不實、或接種憑證或檢測報告造假的，將不予核發健康碼，由此引起的一切責任應由當事人自行承擔。

世界上目苛有9種疫苗可以接種。最常見的是英國-瑞典合作的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、美國-德國的輝瑞/BioNTech疫苗和俄羅斯的衛星5號疫苗。有報導稱，阿斯利康疫苗可能會導致血栓，一些國家已暫停使用該疫苗。

(中時新聞網)