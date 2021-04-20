繼衛生紙製造商金百利克拉克（Kimberly Clark）與食品公司J.M. Smucker之後，飲料大廠可口可樂與消費品大廠寶僑（P＆G）也加入商品漲價行列，目的在於因應原物料成本上漲壓力。寶僑自9月起將調漲嬰兒產品、成人尿布與女性照護產品價格，漲幅介於4～9％，可口可樂未透露漲價具體品項。

可口可樂周一公布首季（4月2日止）財報，上季營收、獲利雙雙優於預期，主因在新冠疫苗施打速度加快，促使更多民眾外出用餐，帶動該公司飲料需求重回疫情前水平。

可口可樂執行長昆西（James Quincey）周一接受財經媒體CNBC節目《Squawk on the Street》訪問時表示：「我們今年尚可因應，但2022年原物料壓力持續攀升，導致我們不得調漲部分產品價格。」

昆西未透露旗下哪些產品將漲價，但他強調該公司將採取「聰明」的策略，包括提供不同商品包裝或價格選擇等。

可口可樂首季營收年增5％至90.2億美元，優於市場預估的86億美元。排除特定項目後，上季每股盈餘（EPS）為55美分，優於分析師預期的50美分。

寶僑周二公布第三季（3月31日止）財報，上季營收年增5％至181億美元，優於市場預期的180億美元。上季淨利32.7億美元，優於分析師預期的30.9億美元。

(工商 )