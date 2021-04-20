台灣上市櫃公司協會社團負責人研討會20日移師台中新天地西洋博物館舉辦領袖講座，以新天地西洋博物館導覽揭開序幕。（馮惠宜攝）

台灣上市櫃公司協會理事長朱志洋也致贈禮物給參與領袖講座的惠宇營建機構總經理顏定滄 。（馮惠宜攝）

台灣上市櫃公司協會社團負責人研討會20日移師台中新天地西洋博物館舉辦領袖講座，並邀請惠宇營建機構總經理顏定滄分享建築美學以及如何買好房，面對目前政府打房，顏定滄也說，不要期待政府的政策會讓你買到便宜，每一個打房都會產生停頓，但每一個停頓都會蹲下去跳得更遠。

台灣上市櫃公司協會理事長朱志洋說，台灣上市櫃公司是台灣最大上市櫃企業家聯誼會以共享資源、拓展人脈、提升視野為目標成立社團負責人研討會，每一期邀請30至40位菁英，包括實業家、知名企業高階主管以及律師、會計師以及建築師等專業人士定期舉辦講座。

下午的講座以新天地西洋博物館導覽揭開序幕，隨後惠宇營建機構總經理顏定滄也以惠宇深耕台中地產超過35年的經驗透過三支影片分享惠宇的建築美學。

顏定滄說，惠宇從營建工地養地開始就透過生態造景方式24小時提供給民眾使手，並真正打造花園大廈，社區一樓有小橋流水和山坡綠蔭，要讓住戶一出門就想回家，一回家就感到很療癒；他認為住一個好的房子就是過很棒的生活型態，讓住在裏面的人吃得好睡得好，有寬敞的廚房及餐廳，臥室門窗推開就有植栽，聽得到蟲鳴鳥叫。

他也提到買房也是一門專業，選房的專業力與專業工作一樣重要，呼籲與會的企業主一定要提升自己的購買能力再入場。

而目前政府打房，該不該買房？顏定滄建議，如果自備款已經準備好了就去買，政府的政策不會幫民眾買到好房子，不要期待政府的政策讓你撿到便宜，每一個打房都會產生停頓，但每一個停頓都會蹲下去跳得更遠，他強調台灣目前的資金動能非常大，這次房價再漲上去是回不去了，這是世界趨勢，他鼓勵大家努力賺錢、努力投資、不要等待。

(中時 )