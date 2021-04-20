台灣上市櫃公司協會社團負責人研討會20日移師台中新天地西洋博物館舉辦領袖講座，並邀請惠宇營建機構總經理顏定滄分享建築美學以及如何買好房，面對目前政府打房，顏定滄也說，不要期待政府的政策會讓你買到便宜，每一個打房都會產生停頓，但每一個停頓都會蹲下去跳得更遠。
台灣上市櫃公司協會理事長朱志洋說，台灣上市櫃公司是台灣最大上市櫃企業家聯誼會以共享資源、拓展人脈、提升視野為目標成立社團負責人研討會，每一期邀請30至40位菁英，包括實業家、知名企業高階主管以及律師、會計師以及建築師等專業人士定期舉辦講座。
下午的講座以新天地西洋博物館導覽揭開序幕，隨後惠宇營建機構總經理顏定滄也以惠宇深耕台中地產超過35年的經驗透過三支影片分享惠宇的建築美學。
顏定滄說，惠宇從營建工地養地開始就透過生態造景方式24小時提供給民眾使手，並真正打造花園大廈，社區一樓有小橋流水和山坡綠蔭，要讓住戶一出門就想回家，一回家就感到很療癒；他認為住一個好的房子就是過很棒的生活型態，讓住在裏面的人吃得好睡得好，有寬敞的廚房及餐廳，臥室門窗推開就有植栽，聽得到蟲鳴鳥叫。
他也提到買房也是一門專業，選房的專業力與專業工作一樣重要，呼籲與會的企業主一定要提升自己的購買能力再入場。
而目前政府打房，該不該買房？顏定滄建議，如果自備款已經準備好了就去買，政府的政策不會幫民眾買到好房子，不要期待政府的政策讓你撿到便宜，每一個打房都會產生停頓，但每一個停頓都會蹲下去跳得更遠，他強調台灣目前的資金動能非常大，這次房價再漲上去是回不去了，這是世界趨勢，他鼓勵大家努力賺錢、努力投資、不要等待。
(中時 )
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