全球晶圓代工龍頭台積電第一季合併營收達3,624.10億元，季增0.2％、年增16.7％，創單季新高，平均毛利率52.4％，季減1.6個百分點、年增0.6個百分點，益率 41.5%，季減 2 個百分點、年增 0.1 個百分點，雙率雖然下降，但是每股純益 5.39 元仍創歷史次高。從台積電年報來看，重新定義了先進製程，從先前的16奈米製程限縮至7奈米以下製程，讓以14奈米製程為先進製程的中芯國際變「落後」。

台積電將先進製程更新為7奈米以下製程，說明台積電的製程工藝已經跨入新領域，從台積電2021年第一季財報來看， 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 14%，7 奈米製程貢獻35%，16 奈米製程貢獻 14%，28 奈米製程貢獻 11%。光是5/7奈米製程就貢獻49%。台積電財務長黃仁昭表示，第二季財測指出，高效運算(HPC)、車用晶片需求續強，智慧型手機需求因季調略有和緩，Q2產能持續滿載，毛利率受5奈米新製程量產等影響，毛利率預估會下滑。

不過，台積電也上修今年半導體產業 （不含記憶體） 年成長將達12%，晶圓代工產值估成長16%，台積電美元營收預計成長20%。台積電也上調今年資本支出、達300億美元，台積電總裁魏哲家指出，台積電營運進入高成長期，5G、HPC等相關應用對於先進製程需求強勁，從2021年至2025年營收年複合成長率以美元計價將達10％到15%。

相較來看，大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年底遭美國列入實體清單，導致美企要出貨給中芯國際必須經過美國政府審查通過才能放行，雖然市場傳出過美國的半導體生產設備獲得出貨許可，甚至取得ASML的EUV曝光設備，但都遭證實與實情不符。此外，大陸國家集成電路產業投資基金(國家大基金) 4月9日、4月12日共減持中芯國際港股1億股，持有權益股份數占比從今年初10.21%降至4月12日的8.93%，套現約25.8億港元。專家認為，國家大基金還減持太極實業、長電科技、兆易創新、晶方科技、安集科技、華天科技、北斗星通、長川科技等8家半導體公司，但這只是國家大基金回收獲利的階段，市場不用過度解讀。

根據Bernstein數據先前顯示，中芯國際14奈米製程的工廠與設備折舊費讓先進製程的營收貢獻大幅下滑， 2020年Q4的14/28奈米為5%，比上季少9.6個百分點，40/45奈米也較上季減少2.4個百分點，至於55/65 奈米則是增加8.2個百分點、來到34%，為中芯國際主要營收貢獻產品，90 奈米以上製程貢獻也有所增加。

(中時新聞網)