到金門旅遊的遊客，多數都會購買一整箱的貢糖回家分送親友，2018年曾經有剛遊完金門的一名記者，帶一盒金門貢糖送給遠從美國來台，發表航空趨勢的波音商用飛機集團行銷副總裁藍迪．廷賽斯，一年後藍迪再度訪台，透露他和妻子都覺得金門貢糖太好吃了，還曾特別拜託台灣航空界的朋友幫他代購。

在金門，最知名的貢糖就是獲經濟部評選為選為最具歷史性的貢糖百年老店《名記-陳金福號貢糖》。老闆陳金福是金門貢糖創始人陳世命的四子，傳承百年的技藝不僅讓許多人慕名前來，經過不斷研發精進，講究低油、低糖，滿滿濃郁花生香的好滋味，讓顧客大讚：「沒吃過『陳金福號』，等於沒來過金門！」

貢糖與花生糖的不同是在製造過程中多了碾壓與包餡的程序，製作出「化口」的感覺。貢糖原是御用點心，比起其他很多難以保存的甜品，可以保存的貢糖也就經常被當作皇上打賞嬪妃的點心，也被當作可以增加發育的點心，晚清傳到民間，讓普羅大眾也能享用宮廷美味。

《名記-陳金福號貢糖》其中最具代表性的就是竹葉貢糖，以花生壓磨製作，保留了花生的原始風味和酥糖口感，香酥不甜膩，入口即化，不論配茶、配咖啡，不論東方人或西方人，都是最美味的點心，也深受素食者喜愛。

另一款經典「豬腳貢糖」，是陳金福爸爸獨創的美點。早年經濟環境並不富裕，為了讓大家都有豬腳可以拜拜，便將貢糖做成豬腳的形狀。近年講究天然健康美食，豬腳貢糖改以黑糖製作，也更添美味。

陳金福還首創金門貢糖觀光工廠，將貢糖製程公開透明化，讓消費者觀看製作現場，並免費試吃剛出爐的貢糖，並率先提供現場訂購機場或碼頭提貨的輕鬆便捷服務。

(工商 )