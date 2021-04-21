菲美同盟重要雙邊軍事協議「軍隊互訪協定」（VFA）預定於5月終止。菲律賓南海問題專家指出，這項協定不僅對菲美同盟關係重大，若美國有意協防台灣，VFA也非常重要。

菲律賓中國問題專家畢特洛（Lucio Pitlo III）19日在一場南海情勢論壇上說，馬尼拉近日對中國船隻集結菲國專屬經濟海域表達強烈抗議，而VFA預定將於5 月終止，菲美兩國又正舉行一年一度的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，預計西菲律賓海和菲中關係議題將持續延燒，成為明年菲國總統大選重要議題。

菲中南海爭議自3月下旬以來升溫。馬尼拉當局指大批中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），截至4月11日，雖僅剩9艘中國船隻停留該處，但至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲律賓專屬經濟海域盤桓。

一個月來，菲律賓至少向北京提出4次外交抗議，菲國外交部罕見地召見中國駐菲大使表達「極度不滿」；美國也重申若菲國飛機或公務船在南海遭受武裝攻擊，華府將啟動共同防禦條約（MDT）防衛義務。

菲律賓中華研究學會主席班樂義（Rommel Banlaoi ）指出，菲美同盟對美國非常重要，因為它不僅為美國通往南海提供便利，也能藉由菲律賓通往台灣海峽，藉此確保台灣不被中國入侵，維護菲國民主，同時維持美國的區域影響力。

他表示，因此，華府擔心北京一旦強化對南海的控制，將削弱美國對這個地區的掌控，對美國的台海和朝鮮半島政策都將產生重大影響。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所（Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea）所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）接受中央社記者訪問指出，在軍隊互訪協定下，美軍可以使用菲國軍方基地，因此美國軍隊、船艦、軍機抵達其他目的地前，可以途經菲律賓。

他表示，一旦這個協定遭廢止，美軍將不能出現在菲國土地上。因此若美國有意協防台灣，軍隊或物資只能從日本或海上送往台灣，「無論哪種情況，物資將離得更遠，他們的（軍方）集結點也將離得很遠」。

菲美兩國於1998年簽署「軍隊互訪協定」，重申兩國在1951年簽定的「共同防禦條約」承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲國、美軍人員入境菲律賓不需護照和簽證等，是菲美同盟重要軍事協定之一。

去年2月11日，馬尼拉知會美國，將退出軍隊互訪協定。但杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府至今已兩度提出將廢止期限延後半年，最近一次是在去年11月11日，因此，菲國政府是否繼續延長協定終止期限，或與美國商定新協議，備受關注。

巴童巴卡說，隨著明年總統大選逼近，杜特蒂政府在南海和中國議題上可能將承受國內更大壓力。不過，總統杜特蒂仍仰賴北京提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，估計他在南海爭議上，不太可能對北京採取更強硬的立場。

(中央社)