菲美同盟重要雙邊軍事協議「軍隊互訪協定」(VFA)預定於5月終止。菲律賓南海問題專家指出,這項協定不僅對菲美同盟關係重大,若美國有意協防台灣,VFA也非常重要。

菲律賓中國問題專家畢特洛(Lucio Pitlo III)19日在一場南海情勢論壇上說,馬尼拉近日對中國船隻集結菲國專屬經濟海域表達強烈抗議,而VFA預定將於5 月終止,菲美兩國又正舉行一年一度的「肩並肩」(Balikatan)聯合軍演,預計西菲律賓海和菲中關係議題將持續延燒,成為明年菲國總統大選重要議題。

菲中南海爭議自3月下旬以來升溫。馬尼拉當局指大批中國海上民兵船集結牛軛礁(Whitsun Reef),截至4月11日,雖僅剩9艘中國船隻停留該處,但至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲律賓專屬經濟海域盤桓。

一個月來,菲律賓至少向北京提出4次外交抗議,菲國外交部罕見地召見中國駐菲大使表達「極度不滿」;美國也重申若菲國飛機或公務船在南海遭受武裝攻擊,華府將啟動共同防禦條約(MDT)防衛義務。

菲律賓中華研究學會主席班樂義(Rommel Banlaoi )指出,菲美同盟對美國非常重要,因為它不僅為美國通往南海提供便利,也能藉由菲律賓通往台灣海峽,藉此確保台灣不被中國入侵,維護菲國民主,同時維持美國的區域影響力。

他表示,因此,華府擔心北京一旦強化對南海的控制,將削弱美國對這個地區的掌控,對美國的台海和朝鮮半島政策都將產生重大影響。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所(Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea)所長巴童巴卡(Jay Batongbacal)接受中央社記者訪問指出,在軍隊互訪協定下,美軍可以使用菲國軍方基地,因此美國軍隊、船艦、軍機抵達其他目的地前,可以途經菲律賓。

他表示,一旦這個協定遭廢止,美軍將不能出現在菲國土地上。因此若美國有意協防台灣,軍隊或物資只能從日本或海上送往台灣,「無論哪種情況,物資將離得更遠,他們的(軍方)集結點也將離得很遠」。

菲美兩國於1998年簽署「軍隊互訪協定」,重申兩國在1951年簽定的「共同防禦條約」承擔的義務,並同意美國軍隊不定期造訪菲國、美軍人員入境菲律賓不需護照和簽證等,是菲美同盟重要軍事協定之一。

去年2月11日,馬尼拉知會美國,將退出軍隊互訪協定。但杜特蒂(Rodrigo Duterte)政府至今已兩度提出將廢止期限延後半年,最近一次是在去年11月11日,因此,菲國政府是否繼續延長協定終止期限,或與美國商定新協議,備受關注。

巴童巴卡說,隨著明年總統大選逼近,杜特蒂政府在南海和中國議題上可能將承受國內更大壓力。不過,總統杜特蒂仍仰賴北京提供2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗,估計他在南海爭議上,不太可能對北京採取更強硬的立場。

