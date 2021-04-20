印度第二波新冠肺炎疫情急速惡化，繼新德里昨天宣布封城6天後，加爾克漢德省（Jharkhand）今天宣布將全面封鎖一週。

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）省府所有一級主管今天向省長提出全省封鎖要求，預料明天宣布全省封鎖禁令。

疫情不斷惡化，導致緊急加護病床、呼吸器等醫療資源開始出現匱乏。

繼新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）昨天宣布從昨晚10時起至26日凌晨5時實施封城（lockdown）措施後，印度快報（Indian Express）報導，加爾克漢德省省長索倫（Hemant Soren）今天在官邸召開高層會議討論當地新增病例激增及死亡人數後，宣布22日起實施一週的全省封鎖（lockdown）。

索倫透過官方發出的影片發表談話說，加爾克漢德省是個貧窮的省，省府首要任務是拯救生命和人民生計。他呼籲民眾遵守規定，打破肺炎的傳播鏈。

加爾克漢德省的全省封鎖禁令和新德里的封城令差不多，非民生必需商店必須關閉，只有中央和省政府及必要的私人企業可繼續上班，農業、工業、建築和採礦領域的工作可持續運轉；除非獲得許可，任何人不得離開住家，也禁止任何地區出現5人或5人以上的集會。

此外，馬哈拉什特拉省由於疫情仍持續升溫，印度國際亞洲新聞社（ANI）引述衛生廳長托普（Rajesh Tope）今天表示，所有省府一級首長已向省長薩克雷（Uddhav Thackeray）提出要求，應該從明晚8時起實施全面封鎖。

馬哈拉什特拉省已從14日起實施接近全省封鎖的宵禁和白天禁止非緊急必需服務人員外出等限制令，這項限制令將一直到5月1日為止。

在孟買工作的外商經理人艾瑞克（Eric）告訴中央社記者，孟買街上仍有很多人外出，當地警察不檢查外出者是否被允許外出；路上的車輛仍然很多，只比實施限制令前減少一點點。

專家指出，印度防疫最大的問題是政治人物遇到宗教活動和選舉活動時，就帶頭違反防疫規定，人民當然也有樣學樣；加上各地警察和執法人員沒有確實執法，機場執法人員也未嚴格執行必須出示COVID-19陰性報告才能登機等規定。在各項規定大多被「忽視」下，導致印度第二波疫情出現失控危機。

截至昨晚，印度已連續3天單日新增病例都在25萬例以上，活躍病例也在昨晚突破200萬例。到今晚7時20分，印度累計病例超過1541萬例，累計死亡人數超過18萬人，疫情持續惡化。

(中央社)