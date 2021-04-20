嘉磐慈善基金會由嘉磐建築團隊暨嘉磐慈善基金會執行長魏豪志（右）、嘉磐建築團隊特助魏榕廷兄弟檔攜手打造心靈建築。（盧金足攝）

嘉磐慈善基金會成立12年來，魏豪志、魏榕廷兄弟檔就投入公益課輔平台，到偏鄉為弱勢學童課業加油，從獎學金到實際物資的配送，全台各地送暖，傳承打造心靈建築，以回饋社會公益為最高原則，兄弟攜手行善，強調愛能到達的地方都不遠。

從去年到今年，全球陷入新冠肺炎疫情衝擊，嘉磐慈善基金會本來在每年底舉行的公益尾牙取消，改為愛心宅急便，由嘉磐建築團隊暨嘉磐慈善基金會執行長魏豪志、嘉磐建築團隊 特助魏榕廷親自到偏鄉關懷學童。

嘉磐建築團隊董事長魏嘉銘認為，尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負，愛心在防疫期間仍要持續，基金會將活動轉型為寒冬送暖，基金會成員親送資源到孩子們手中，從第一站到新竹綠光種子教室送年菜、第二站到雲林一心育幼院當孩子的家人陪圍爐，到松鶴部落傳愛馬拉松的終站，讓偏鄉學童感受滿滿的愛心和祝福。

魏豪志表示，接班之後傳承父親「用心做好每一件事，感動自然發生」的經營理念，因應整體市場發展與購屋需求變動，台中市除地理位置適中、擁有宜居的氣候條件，交通建設及公共工程啟動或完工，加上中部科學園區、台中工業區、精密機械園區、台中軟體園區等廠商投資熱絡，又有台商資金回流，持續吸引外來人口進駐。

「超越昨天的自己！」魏豪志、魏榕廷兄弟說，與父親一起投入慈善事業，也學習父親的堅持與經驗，「嘉磐信義」是首次跨出74號快速道路的作品，勇敢挺進一直以來沒有那麼熟悉的新領域，本身就是一種超越。

魏榕廷指出，好房子不應只是專注追求硬體上的豪華與頂級，更應該提倡一種深入心靈、深耕價值的生活態度，嘉磐將七期高級建材移植到這裡來，將自然生態融入頂樓陽台。

因應交通建設，如74號快速道路，捷運、以及向上路延伸至海線、鐵路高架沿線，或是有重大公共建設、大型購物商場進駐的區域，形塑出城鄉生活圈的無縫形態，居住範圍向蛋白區擴張，很多人移居潭子、太平、大里等地區，受惠台中市府交通建設到位，縫合都市區域路網，帶動地方發展。

(中時 )